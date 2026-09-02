Ciclismo

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España: Santiago Buitrago brilló y sumó puntos

El colombiano continúa en la cima y le sacó más diferencia a Enric Mas; este jueves será un día clave.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

2 de septiembre de 2026 a las 12:36 p. m.
Santiago Buitrago hablando con Enric Mas en la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago hablando con Enric Mas en la Vuelta a España 2026 Foto: Getty Images

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) extendió su ventaja como líder de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026. El colombiano sumó dos puntos en el Alto del Morrón de Totana y puso diferencia respecto a Enric Mas (Movistar Team).

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Buitrago intentó quedarse con los tres puntos que entregaba el único puerto categorizado de la etapa 11; sin embargo, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) le ganó el paso por la meta volante y se quedó con la bonificación.

El escalador bogotano sumó dos puntos para la montaña, mientras que Lorenzo Fortunato (XDS Astana) se quedó con el punto restante.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) es el dueño de la camiseta con las pepas azules, una distinción que históricamente tuvo muchos colombianos como protagonistas, pero que se ha ido perdiendo con el paso de los años.

Tadej Pogačar era el favorito para quedarse con esta camiseta y la del líder de la clasificación general, pero su lamentable accidente cambió el panorama. Buitrago ya lleva tres jornadas seguidas vistiendo de azul y quiere llegar hasta Granada para consagrarse como el ‘Rey de la Montaña’.

Líderes de La Vuelta 2026

Se viene un día clave en Calar Alto

Buitrago tiene siete puntos de diferencia respecto a Enric Mas (Movistar Team) y calienta motores un día clave en Calar Alto.

La etapa 12, que se disputará este jueves, tiene cinco puertos de montaña categorizados. El último de ellos está ubicado en la línea de meta, donde se esperan ataques por parte de los favoritos para amenazar al líder de la general.

Team Bahrain's Colombian rider Santiago Buitrago celebrates on the podium wearing the best climber's dotted jersey after the 11th stage of the Vuelta a Espana 2026 cycling tour, a 151,3 km race between Carthagena and Lorca, on September 2, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026 Foto: AFP

Santiago Buitrago debería salir al ataque desde los primeros kilómetros, esto con el objetivo de sumar puntos en los puertos del Alto del Cabecico (3ra categoría), Puerto de la Virgen (3ra categoría) y Collado García (2da categoría).

Lo normal es que la fuga no prospere por los intereses de los favoritos; sin embargo, el colombiano debe estar atento a la situación de carrera para intentar retener la camiseta de pepas azules en un día clave marcado en el calendario de todos los escaladores.

ALTO DE AITANA, SPAIN - AUGUST 30: (L-R) Mads Pedersen of Denmark and Team Lidl - Trek, Jordan Labrosse of France and Team Decathlon CMA CGM and Raul Garcia Pierna of Spain and Movistar Team compete during the La Vuelta - 81st Tour of Spain 2026, Stage 9 a 187.4km stage from Villajoyosa to Alto de Aitana 1544m / #UCIWT / on August 30, 2026 in Alto de Aitana, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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Clasificación de la montaña - Vuelta a España 2026 (Etapa 11)

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 31 puntos

2. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos

3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 19 puntos

4. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 19 puntos

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 14 puntos

6. Alexey Lutsenko (NSN Cycling) - 13 puntos

7. Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) - 12 puntos

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos

9. Oscar Onley (Netcompany Ineos) - 10 puntos

10. Alessandro Romele (XDS Astana) - 9 puntos.