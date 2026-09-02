Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores que surgió en Atlético Nacional y se espera que logre tener su oportunidad en la Selección Colombia.

Por capacidades parece que cuenta con las necesarias, pero ya será decisión de Néstor Lorenzo si lo llama para los próximos amistosos de finales del mes en curso e inicios del otro.

De momento, el creativo está acatando las órdenes de Lucas González en el cuadro de Medellín. Allí oscila entre ser titular y suplente de un plantel donde los referentes están teniendo más oportunidad con el DT bogotano.

Rengifo es el reemplazo natural de Edwin Cardona y en la campaña pasada le quitó el puesto cuando Diego Arias era el entrenador. Hoy día la situación es diferente, por lo que se ha pensado en que Rengifo salga al exterior para tener mayores oportunidades.

A lo largo de varias semanas se ha escuchado que Juan Manuel interesa a clubes de Europa, así como también de Estados Unidos, sin presentarse una oferta seria y concreta por sus derechos deportivos.

En las últimas horas, el medio ESPN tuvo la chance de consultar a Lucas González de manera directa sobre la posible salida del creativo del plantel que hoy dirige. Y, a pesar de que hasta este 2 de septiembre no haya nada en concreto, el entrenador no cerró la puerta a que sea movido en próximos días.

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Desde su primera respuesta, González elogió a su pupilo, que conoce desde las divisiones menores cuando ambos eran parte de la cantera de Nacional.

“Titi es un chico que yo quiero muchísimo, lo conozco desde hace mucho tiempo de divisiones menores. Estoy muy contento de que esté aquí con nosotros. Estoy muy contento de haber visto su evolución reciente, porque yo sabía que, al igual que Tatay, estaban juntos en mi equipo”, resaltó junto con otro nombre que ya dio el salto al exterior.

A su vez, Luca considera que el techo de esos dos futbolistas sigue estando lejos. Para él, su aterrizaje en Selección Colombia debe darse.

¿QUÉ PASARÁ CON JUAN RENGIFO EN NACIONAL?#SportsCenter Lucas González se refirió al futuro de una de los mejores jugadores del equipo verdolaga.



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“Yo sabía que los dos iban a ser y ojalá que aporten mucho, no solamente en clubes, en sus clubes, sino también en selección, porque ambos tienen nivel para estar en la selección”, argumentó.

Justo después fue que hizo mención sobre el posible traspaso de ‘Titi’ hacia otro equipo y liga. Allí tuvo que aceptar que, por más que se oponga, se puede dar.

“Yo entiendo que, por más que yo quiera algo, o cualquier entrenador quiera algo, mientras los mercados estén abiertos, pues todos los futbolistas van a estar expuestos a unas posibles transferencias”, firmó.

Lucas González dirigiendo una práctica en Atlético Nacional. Foto: Oficial Atlético Nacional

Si se llega a dar, el DT deberá buscar variantes en esa posición ante la baja de un talentoso como lo es Rengifo; pero si no es así, ya le avisó públicamente que lo “apretará” para que saque lo mejor de sí.

“En este momento Titi es un jugador de Atlético Nacional y mi responsabilidad es apoyarlo, ayudarlo, pero también apretarlo para sacarle el máximo rendimiento”, cerró.