Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por video del pomerania: “Dejen de seguir pendejos”

Alejandra Giraldo volvió a dejar clara su postura en defensa de los animales y esta vez lo hizo con una contundente crítica dirigida hacia la influencer Karina García, luego de qué la creadora de contenido causara polémica por un comentario relacionado con una mascota de raza Pomerania.

Karina García rompió el silencio tras la polémica por los perros de raza y pidió disculpas en video

La periodista y presentadora, reconocida por su trabajo en noticias Caracol, suele utilizar sus redes sociales para promover el bienestar animal, la adopción responsable y el respeto hacia las mascotas. Por eso, lo que dijo Karina no pasó desapercibida para ella.

La controversia comenzó después de qué Karina García se refiera a un perro pomerania y plantear a la posibilidad de “devolverlo” porque, según su apreciación, el animal “parecía una rata”.

“La culpa no es del todo de la señora que piensa que hay que ‘devolver el perrito porque parece una rata’, la culpa es de los 5.8 millones de seguidores que creen que es un modelo a seguir; que la graduaron de una buena influencia #adoptanocompres”, escribió la presentadora.

El comentario rápidamente causó reacciones entre internautas en las redes sociales, y sobre todo en contra, según los defensores de los animales.

Alejandra Giraldo, de Caracol, se fue en contra de Karina García. Foto: Instagram: @alegiraldop

La presentadora decidió pronunciarse sobre el tema y, más allá de cuestionar directamente a la influencer, puso el foco en las personas que siguen y respaldan a figuras con grandes audiencias en las redes.

“Dejen de ser pendejos y de seguir a pendejos”, expresó la presentadora al finalizar una publicación en la que cuestionó a los millones de seguidores de la influencer y el respaldo que recibe en plataformas digitales.

En su mensaje, Alejandra también señaló que la responsabilidad no recaería únicamente sobre la persona que hizo el comentario, sino también sobre quién es la consideran un referente y le entregan visibilidad.

Para la periodista, este tipo de situaciones debería llevar a una reflexión sobre los modelos de comportamiento que se ven constantemente en redes.

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Giraldo aprovechó además para insistir en la importancia de adoptar en lugar de comprar mascotas.

La postura de ella con respecto a las mascotas ha sido constante durante los últimos años y forma parte de la imagen pública que ha construido alrededor de la protección animal.