Alejandra Giraldo habló sobre duro tema que la alejó de ‘Noticias Caracol’ y abrió su corazón sobre crisis: “Tormenta perfecta”

Alejandra Giraldo se ha consolidado como una de las periodistas más queridas y respetadas de Caracol Televisión, gracias a su profesionalismo, carisma y cercanía con la audiencia. Su presencia diaria en Noticias Caracol ha sido sinónimo de credibilidad y compromiso, atributos que la han llevado a convertirse en una de las figuras más sobresalientes del canal.

Sin embargo, más allá de su faceta profesional, la famosa también ha conmovido a sus seguidores con la sinceridad que muestra en sus redes sociales. A través de sus publicaciones, la periodista ha compartido momentos personales, reflexiones y episodios difíciles que han marcado su vida.

En distintas ocasiones, Giraldo ha hablado abiertamente sobre problemas de salud y situaciones que la han puesto a prueba emocionalmente, llevándola a ausentarse temporalmente del informativo de Caracol Televisión.

Recientemente, en diálogo con Bravíssimo, la comunicadora relató cómo atravesó una etapa de depresión funcional y ansiedad, la cual se detonó por temas personales, laborales y una dolorosa pérdida que sufrió.

De acuerdo con lo mencionado por la presentadora, aquel momento de su vida se vio rodeado de factores complejos y fuertes, recibiendo apoyo de sus jefes y compañeros de trabajo. Este agradecimiento que sentía era especial, ya que la respaldaron cuando tocó fondo de distintas maneras.

Según explicó, su estado personal y mental sufrió altibajos luego de enfrentarse a las situaciones que aparecieron con la enfermedad de su mascota, Napo; los niveles de estrés altos y una enfermedad autoinmune que se daba con síntomas fuertes.

Alejandra apuntó que sabía el papel de las mascotas en la vida de un humano, logrando llevar un proceso especial con su perrito fallecido.

“Yo creo, y sostengo, que son ellos los que nos humanizan. Nos invitan a recordar la capacidad de asombro que tenemos cuando somos pequeños, pero que con el día a día vamos perdiendo con las rutinas”, dijo.

Alejandra Giraldo habló sobre temas de salud que impactaron su realidad. | Foto: La Red - Caracol Televisión

De hecho, la famosa comentó que el canal le permitió llevar este camino de manera particular, pues estaba en el rol de cuidadora con su canino, quien ya no podía comer solo. Allí elogió a quien fue su compañero en el informativo de la mañana, que fue pieza clave para sacar adelante las emisiones cuando ella se sentía mal.

“Gracias a mis compañeros, jefes y canal, porque me apoyaron en esos momentos cruciales. Cuando se fue Napoleón, el apoyo fue irrestricto. Yo me sentía mal y Andrés Montoya se echaba las cosas al hombro. Es un tipazo, es un caballerazo, es una belleza”, comentó.

“Antes de que se muriera Napo, yo venía en un rol de cuidadora, porque estaba muy enfermo. Salía del canal y me iba para la casa a ocuparme de él porque la alimentación era asistida”, agregó.

No obstante, Giraldo reveló que todo colapsó cuando las rutinas la sobrepasaron y las cargas ya no eran sencillas de llevar. Las emociones fueron intensas y terminó viviendo la “tormenta perfecta”, pues se detonaron temas mentales con los que lidió.

“Cuando madura toda esta cantidad de emociones que estaba sintiendo y reprimiendo, sumado al estrés del trabajo, además de los síntomas que sentía por mi enfermedad autoinmune (...) se formó la tormenta perfecta y ahí caí en el trastorno de ansiedad y la depresión funcional”, afirmó.