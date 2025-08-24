Alejandra Giraldo, de ‘Noticias Caracol’, hizo fuerte confesión sobre enfermedad que le diagnosticaron: “No puedo más, me tosté”

Alejandra Giraldo, con el paso del tiempo, logró posicionarse como una de las figuras más sobresalientes de Caracol Televisión. Su experiencia ante cámaras, sumada a la disciplina y seguridad con la que se desenvuelve, la llevaron a destacar en la conducción de Noticias Caracol.

Tras conquistar a la audiencia, la comunicadora llamó la atención en un plano personal, precisamente con publicaciones que realizaba en redes sociales. En muchas ocasiones abrió su corazón, contando sobre enfermedades y situaciones que golpeaban su realidad.

Recientemente, en diálogo con La red, Alejandra Giraldo soltó detalles de la enfermedad que padece, sincerándose sobre cómo ha afectado su vida diaria. La presentadora comentó las complicaciones que han aparecido en su realidad, a causa del síndrome de Sjögren.

Según se conoce, esta enfermedad autoinmune es crónica y sistemática, presentando duros síntomas como resequedad bucal y ocular. Adicional a esto, se dan dolores articulares y una fatiga constante, sin contar molestias y complicaciones en varios casos.

Alejandra Giraldo fue puntual en que su piel resultó afectada, pues generó una alergia complicada de manejar. Su cuerpo despertó detalles con los que no se sentía cómoda, al punto de hacer una confesión sobre su día a día.

Alejandra Giraldo en el set de 'Noticias Caracol'. | Foto: Instagram: @alegiraldop

“Yo desarrollé una alergia cuagénica. Entonces, yo me bañaba y me daba alergia. Y llegaba todos los días a maquillaje por la mañana y mientras que Adri me maquillaba, trataba de consentirme porque era horrible. Yo me movía, me rascaba y me hacía daño. Cogía cepillos y me rascaba las piernas y pues me rayaba la piel y me sacaba sangre del desespero. Y esto, yo creo, nunca lo he dicho en público, pero anhelaba que llegara el fin de semana para no tenerme que bañar, porque me bañaba y la alergia era horrible”, mencionó en la charla.

De igual forma, la presentadora del informativo de Caracol afirmó que lidió con problemas gastrointestinales, enfrentando malestares que aparecían con frecuencia en su rutina.

A esto se le sumó otra enfermedad, pues recibió un diagnóstico relacionado con su salud mental, dado que tenía depresión funcional y la estaba afectando en cierta medida. Esto avanzó poco a poco, rodeándola en su realidad.

“Empecé a normalizar microamnesias al aire, microamnesias en la vida cotidiana, sensaciones que no me explicaba, entonces le ponía títulos de ‘tengo un presentimiento’. Yo me sentaba y estaba en el noticiero y me empezaba a dar un vacío terrible en la boca del estómago, que muchas veces confundí con gastritis y era un vacío tenebroso, y mucha taquicardia”, relató.

La famosa fue contundente al mencionar que no dormía bien y presentaba ataques de pánico, los cuales eran alertas constantes de que algo no estaba bien. “Todo eso eran alertas, eran síntomas de que estaba atravesando por una crisis mental y no sabía y no entendía”, relató.

Tras realizarse exámenes, Alejandra Giraldo descubrió que las químicas de su cerebro estaban mal, por lo que los niveles de dopamina, cortisol y serotonina no eran los normales. Al intentar manejar todo de manera propia, entendió que esto no era posible, pues desató disociación y se complicó todo.

“Mi cerebro dijo: ‘No puedo más. Me tosté, me desconecté’. Yo sentía que tenía que meter la cabeza en el sanitario, no sé por qué. Por fortuna, comenzó a sonar el celular y a sonar el teléfono. Tenía pactada una entrevista con un líder de Dignidad Agropecuaria para hablar de la mesa de negociación del paro arrocero. Y contesté, a Dios, gracias. Él no sabe, pero a mí me salvó la vida, más o menos”, apuntó ante cámaras.

Al aceptar ir al psiquiatra, la comunicadora fue diagnosticada con trastorno de ansiedad, depresión funcional y fatiga crónica. Esto hizo que hablara con sus jefes, siendo rodeada por el canal para sobrellevar el tema de salud.