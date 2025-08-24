Vicky Hernández tuvo que ser hospitalizada por tema de salud; Carlos Giraldo soltó detalle en pleno programa

Tiempo atrás, Vicky Hernández, considerada una de las grandes actrices de la televisión colombiana, atravesó un complicado proceso de salud que la llevó a ser internada en una clínica de Bogotá, y a recibir atención médica. La artista fue sometida a una cirugía de reemplazo de vértebras cervicales, un tema que alarmó a sus fieles seguidores y generó intriga sobre cómo sería su recuperación.

Esta inesperada noticia fue confirmada por el actor cubano Jorge Cao, quien, a través de una emotiva publicación en Instagram, dejó a la vista el apoyo incondicional que le daba a su colega y amiga, con quien compartió instantes en esos meses.

No obstante, Vicky Hernández se recuperó y logró salir adelante, retomando sus actividades y proyectos en los medios. La celebridad se mostró mejor, concediendo entrevistas a diferentes formatos para hablar de su carrera y de la obra que la hizo regresar al teatro.

En charla con La Red, la reconocida actriz comentó un poco de su obra, llamada ‘La escena invertida’, donde trabaja de la mano del actor Johan Velandia, en el Teatro La Candelaria. Sus declaraciones revivieron su paso por este espacio cultural, el cual protagonizó desde el instante en que abrió las puertas.

Sin embargo, pese a la sentida entrevista que concedió, la atención de los televidentes se posó en información que dio Carlos Giraldo sobre la celebridad, donde mencionaba que sus funciones de este fin de semana se habían suspendido por un tema de salud.

El presentador del formato de entretenimiento apuntó que se esperaba reprogramar el tema de las presentaciones, mientras la actriz se recuperaba.

“Las funciones de este fin de semana tuvieron que ser suspendidas. Sí, señores, no me hagan cara, no me abran los ojos, que no les voy a echar gotas”, dijo al inicio a sus compañeros de set.

El también actor afirmó que Vicky Hernández había sido hospitalizada por complicaciones de salud, ausentándose estos días de los escenarios del teatro. Aunque era preocupante este tema, aclaró que ya estaba mucho mejor, y que seguía avanzando en lo ocurrido.

“Resulta que Vicky Hernández precisamente presentó unas complicaciones de salud por las cuales tuvo que ser hospitalizada. Así que bueno, en primer lugar desde acá, desde el set de ‘La red’ le enviamos un saludo muy especial, que se mejore pronto. Sabemos que está mejor, sabemos que ya está mucho mejor y a la espera de reprogramar estas funciones para que la gente pueda ir”, concluyó.