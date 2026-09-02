La moto más vendida en Colombia que desnuda una realidad de país

Como ocurre cada mes, la ANDI y Fenalco entregaron un nuevo informe sobre el comportamiento de la industria automotriz en Colombia. En el segmento de motocicletas, el reporte registró 111.896 unidades nuevas matriculadas en el país durante agosto, lo que representa un crecimiento del 17,83 % frente al mismo mes de 2025.

¿Qué motos dominaron el mercado colombiano en agosto? Así quedó el ranking que sorprende a compradores y marcas

"La motocicleta dejó de ser vista únicamente como un medio de transporte individual", señalan los expertos. Foto: Adobe Stock

Esto muestra el auge de los vehículos de dos ruedas en Colombia, teniendo cada vez más protagonismo en el país; sin embargo, el informe también destaca las unidades más vendidas del país, reflejando consigo una tendencia que expertos relacionan con otra realidad social colombiana.

Oliverio García, presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, ha explicado que la gran cantidad de motos que hoy se evidencia en las calles colombianas no solo responde a un apasionamiento o gusto por este tipo de vehículo, pues, según el experto, esto también se debe a que en ellas los ciudadanos han encontrado una alternativa de empleo.

“La motocicleta dejó de ser vista únicamente como un medio de transporte individual para convertirse en el principal activo de producción y sustento para millones de familias en Colombia”, reveló García.

La moto más vendida de Colombia en agosto de 2026

El reporte oficial evidenció que la moto preferida por los colombianos es la AKT AK125NKD EIII (conocida como NKD125), con 7.297 unidades nuevas matriculadas únicamente durante agosto de 2026.

Esta motocicleta de bajo cilindraje tiene un precio comercial aproximado de $4′900.000 y es reconocida por los motociclistas por su económico combustible, facilidad de manejo y bajo peso. También es reconocida por muchos como una de las motos perfectas para trabajar, debido a su economía.

AKT NKD125 Foto: Tomadas de www.exito.com - A.P.I.

Así, evidenciando una tendencia por parte de los compradores de motos en Colombia: comprar moto para trabajar. Esta se consolida con las otras máquinas que destacan en el ranking.

La lista de motos más vendidas en Colombia está protagonizada por otras opciones económicas y de bajo cilindraje como la Bajaj CT100, dueña del tercer y séptimo lugar de ventas generales con sus versiones ES y KS.

De esta forma, el reporte demuestra que el mercado nacional se está volcando hacia opciones de bajo costo de adquisición, bajo consumo de combustible y mantenimiento económico. De hecho, el 46,43 % de las motocicletas vendidas en agosto pertenecen al segmento de entre 101 cc y 125 cc.

La ANDI y Fenalco destacan de forma explícita en su informe que la composición del Top 10 de modelos más vendidos evidencia “la alta demanda de motocicletas de trabajo, utilizadas diariamente por millones de colombianos como herramienta para generar ingresos, movilizarse y desarrollar actividades productivas”.

Motos más rápidas: ¿cuáles son y qué características las hacen tan veloces?

“Ante los altos índices de informalidad laboral, la adquisición de una moto de bajo cilindraje representa la forma más rápida y económica de autogenerar ingresos diarios a través del domicilio, el transporte o la mensajería”, ha señalado el presidente de ANDEMOS, evidenciando esta realidad en Colombia.

Esta informalidad laboral también se evidencia con las estadísticas del Gobierno; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reporta de manera sistemática que la tasa de esta problemática ronda el 55 % en el país, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores colombianos no cuentan con un empleo formal, contrato fijo ni prestaciones sociales.