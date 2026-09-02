Donald Trump y Abelardo De La Espriella, mejor que nunca: “Yo respaldé a un caballero”, dijo el presidente de EE.UU.

En plena rueda de prensa, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al mandatario colombiano Abelardo De La Espriella.

Primera reacción de Donald Trump a la victoria de Abelardo De La Espriella: esta es la publicación

“Yo respaldé a un caballero: El Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte”, dijo el presidente Trump.

“No se esperaba que ganara, era uno de diez personas aspirando, no era el favorito”, dijo al preguntársele por sus alianzas en Latinoamerica.

“Hizo un gran trabajo y fue elegido”, agregó.

Donald Trump habló sobre su apoyo al presidente Abelardo De La Espriella: “Yo respaldé a un caballero: el Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte”, dijo. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/IFegccKrQ1 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026

“Tenemos a numerosas personas, Argentina, muchas personas, y yo fui elegido y esa parte de nuestra hemisferio se está volviendo muy diferente de lo que era. Se han ido de la izquierda a la derecha. Todos van a la derecha”, dijo Trump.

“Tenemos una buena relación con Brasil. Una buena relación, realmente, con casi todos ahora. Tienen mucho respeto por nuestro país”, agregó.

“No tenían respeto por nuestro país hace dos años, para nada, así que estamos haciendo muy bien en América del Sur, Latinoamérica”, dijo el mandatario.

El presidente Donald Trump habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante una reunión con ejecutivos de viajes, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Las declaraciones del presidente llegan después de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitara Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar nombrada por el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario colombiano, en el poder desde el 7 de agosto, promete atacar con mano dura a los grupos narcotraficantes con la ayuda de Washington.

Pocos días después de su investidura, Trump sumó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, la coalición de una veintena de países de la región para combatir a las mafias del tráfico de drogas.

El Comando Sur anunció la llegada de su comandante, el general Francis L. Donovan, a Bogotá, “para reunirse con los nuevos líderes militares del país y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas”.

Presidente Abelardo De La Espriella sigue luchando contra los grupos al margen de la ley Foto: Presidencia

De La Espriella, confirmó el pasado 15 de agosto, que habló durante diez minutos vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El objetivo principal de la conversación: el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a este país y que deja hasta el momento 294 fallecidos.

“Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump”,confirmó De La Espriella a través de su cuenta oficial de X.

Contó que le agradeció “profundamente” toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que está viviendo Colombia.

Abelardo De la Espriella Donald Trump Foto: SEMANA / AP

“El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremotoy su solidaridad con las familias colombianas afectadas. Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, dijo el jefe de Estado colombiano.

“También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto. La conversación fue muy amigable y cordial”, dijo De La Espriella sobre la llamada