El embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, intervino en una sesión clave del Consejo de Seguridad del organismo internacional, en la que se discutieron temas relacionados con la guerra en Irán.

Primeras órdenes de Abelardo De La Espriella a los embajadores María Consuelo Araújo y Mauricio Gaona: “Vuelve a hacerse respetar”

“El mecanismo de restablecimiento de sanciones es un mecanismo operativo. Dicho esto, el hecho de que este mecanismo de restablecimiento alcance o no su objetivo de resolver el conflicto entre las partes no hace que el acuerdo que lo estableció, y mucho menos una sanción del Consejo de Seguridad de la ONU, deje de existir”, dijo Gaona.

“Tal interpretación pondrá en peligro la capacidad del Consejo de Seguridad para lograr sus objetivos. Más que eso, está en juego la estabilidad del sistema jurídico internacional”, continuó diciendo.

La designación resulta especialmente llamativa porque durante la campaña De la Espriella había planteado retirar a Colombia de la ONU, a la que llegó a calificar como un organismo politizado e ineficaz. Posteriormente, sin embargo, decidió mantener la representación ante Naciones Unidas y escoger a Gaona para ocuparla.

“Colombia reconoce el restablecimiento del Comité 1737 y de su panel de expertos. Todas las resoluciones que se siguieron a la Resolución 1737, la Resolución 1803, 1835, 1929, son derecho internacional público y deben ser respetadas como derecho internacional público”, dijo Gaona.

“La presunta inefectividad de un mecanismo operativo para resolver controversias no disuelve su marco jurídico procedente de una disposición de derecho internacional”, aseguró el embajador.

Mauricio Gaona presentó credenciales ante el secretario general de la ONU

Cabe recordar que las autoridades de Irán han criticado la resolución aprobada por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) para llevar por primera vez en dos décadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el programa nuclear de Teherán, que ha denunciado el “doble rasero” en torno al caso, en pleno conflicto por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, ha criticado la votación del texto, propuesto por Estados Unidos y los países del E3 —Reino Unido, Francia y Alemania—, antes de resaltar que el documento fue planteado “por los que poseen bombas atómicas, los responsables del ataque contra Hiroshima y los que violan el acuerdo Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)”, nombre oficial del acuerdo nuclear alcanzado en 2015, del que Washington se retiró unilateralmente en 2018.

Designación presidencial

Abelardo De La Espriella designó a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas durante el período de transición presidencial, cuando todavía era presidente electo.

La designación resulta especialmente llamativa porque durante la campaña De la Espriella había planteado retirar a Colombia de la ONU, a la que llegó a calificar como un organismo politizado e ineficaz.

Mauricio Gaona y António Guterres. Foto: Tomada de la cuenta de X de Mauricio Gaona.

Posteriormente, sin embargo, decidió mantener la representación ante Naciones Unidas y escoger a Gaona para ocuparla.