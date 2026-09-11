La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) solicitó este jueves, 10 de septiembre, una “intervención militar” por parte de Estados Unidos que ayude a “liberar” al país “de la dictadura Ortega-Murillo” y permita crear las condiciones propicias para el retorno de la democracia.

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“Frente a la magnitud de la crisis y el cierre de las vías democráticas internas, Estados Unidos constituye el principal referente de apoyo directo a la defensa de la libertad y la democracia en el hemisferio, por lo que hacemos un llamado a su Gobierno para que valore y atienda la solicitud de una intervención militar destinada a contribuir al fin de la dictadura”, dice la Unidad en un comunicado.

El grupo aseguró que tras la intervención podría haber “cese de la represión”; el “desarme y disolución” de las “estructuras utilizadas”, incluidas “la Policía Nacional, el Ejército y los grupos paramilitares”; la liberación “inmediata e incondicional” de los presos políticos, o la creación de las condiciones necesarias para una “transición democrática”.

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo) Foto: AP Photo/Alfredo Zuniga

“La realidad de Nicaragua se caracteriza por la persecución política, el incremento de presos políticos y desapariciones forzadas, el cierre de los espacios cívicos, la restricción de las libertades fundamentales, el desplazamiento forzado, la represión transnacional y la ausencia de condiciones democráticas para el ejercicio de los derechos ciudadanos”, aseguró el comunicado de los exiliados.

En última instancia, tras declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido del que es secretario general el propio Ortega, la organización llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a tener una “participación activa y efectiva” en defensa de “la libertad, la democracia y los derechos humanos” en el país.

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Cabe recordar que fue a finales del pasado mes de julio cuando el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmó que “no volverá a haber elecciones” en el país, que gobierna desde 2007, a la par que aludió a “leyes” para solidificar su intención de impedir cualquier comicio.

“Ya quisieron ellos —la oposición— agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, espetó entonces en el marco del 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua Foto: X/@GCONicaragua

En esa misma línea, el líder sandinista, que gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, insistió en que “no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

Del mismo modo, a comienzos del presente mes de septiembre, la Asamblea Nacional del país aprobó “de forma unánime” y en la primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma parcial constitucional que excluye a los considerados “traidores a la patria” o “golpistas” de participar en los comicios electorales, así como amplía el mandato presidencial de seis a siete años.

El exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979 siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana, gobierna Nicaragua desde que llegó por segunda vez al gobierno en 2007.

🇳🇮#AHORA - El momento en que el régimen de Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones, con el fin de evitar que la oposición llegue al poder.pic.twitter.com/FFYkBAAVnf — DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026

Ahora, a sus 80 años, continúa en el Ejecutivo, que dirige junto a Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta del país tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta, cargo extinto tras su promoción.