Hackeo a una herramienta de IA habría generado cobros de más de 1.000 dólares: piden revisar las cuentas

Varios desarrolladores reportaron gastos que no reconocían en sus cuentas de servicios de inteligencia artificial después de una brecha de seguridad relacionada con OpenCode, una herramienta que ayuda a escribir y revisar código mediante IA. Algunos aseguraron que los consumos superaron los 1.000 dólares, mientras la empresa investiga lo ocurrido.

Ante ello, un programador comentó a través de su cuenta de X: “si alguna vez usaste claves API en Open Code, es posible que quieras monitorear o revocar esas claves de inmediato”.

Claves de acceso quedaron bajo riesgo

El incidente comprometió un sistema antiguo de OpenCode Console, una plataforma en línea donde algunos usuarios guardaban las credenciales que permiten conectar servicios como OpenAI, Anthropic y Google. Estas claves funcionan como contraseñas: quien consigue utilizarlas puede hacer solicitudes a los modelos de IA y generar gastos en la cuenta asociada.

OpenCode informó que la brecha afectó al 1,4 % de los usuarios de Console. En su comunicado del 17 de octubre, la empresa explicó: “Sufrimos una brecha de seguridad anoche relacionada con un ataque de destilación a gran escala que afectó al 1,4 % de los usuarios de OpenCode Console”.

La compañía añadió: “Les hemos notificado a todos esta mañana por correo electrónico”. También precisó que el incidente alcanzó a un grupo de usuarios que tenía proveedores externos vinculados.

La destilación es una técnica que permite entrenar un modelo de inteligencia artificial utilizando las respuestas de otro más potente. Aunque tiene usos legítimos, puede convertirse en una práctica indebida cuando se hacen consultas masivas sin autorización. Por ahora, no se han divulgado pruebas concluyentes que expliquen cómo se relacionó este propósito con la intrusión.

Usuarios denunciaron gastos que no reconocían

Los reportes económicos surgieron mientras desarrolladores compartían alertas de consumo en redes sociales. Según TechCrunch, algunos hablaron de cobros de cientos de dólares y otros señalaron que sus cuentas registraron más de 1.000 dólares en gastos inesperados.

OpenCode aseguró que trabaja con Google, OpenAI y Anthropic para atender el incidente. OpenAI, por su parte, colaboró en la recuperación del acceso y anunció reembolsos por créditos consumidos durante el ataque. OpenCode también informó que estaba gestionando devoluciones por cargos no autorizados.

La empresa aclaró qué servicio fue afectado

El cofundador de OpenCode, Dax Raad, hizo una precisión sobre el alcance del incidente. “Cabe señalar que se trata de OpenCode Console, no de OpenCode en sí; esas claves nunca llegan a nosotros”, escribió en X.

Según la empresa, la aplicación de código abierto y su herramienta de línea de comandos no fueron afectadas directamente por esta brecha. El problema se concentró en las claves guardadas en Console.

Raad también indicó que los atacantes llevaban 48 horas intentando entrar en los sistemas de la compañía. Durante la investigación, algunos modelos de IA que el equipo utilizó para analizar el código sospechoso comenzaron a rechazar solicitudes al activar sus filtros de seguridad. El cofundador resumió su frustración con una frase: “Eso fue un poco frustrante”.

OpenCode recomendó a los usuarios afectados revocar las claves desde las plataformas de cada proveedor, crear otras nuevas y revisar sus consumos recientes. La empresa no ha detallado públicamente cómo consiguieron los atacantes acceder al sistema ni el alcance total del posible uso indebido.