Cómo decorar la casa en Halloween: dispositivos tecnológicos para darle un toque aterrador

Halloween se ha convertido en una ocasión ideal para transformar los hogares en escenarios tenebrosos, con decoraciones como esqueletos, lápidas y telarañas que buscan recrear una atmósfera de terror. Esta tradición, popular en Estados Unidos, ha ganado terreno en otros países, donde cada vez más personas se suman a la celebración con adornos inspirados en historias de miedo.

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Sin embargo, más allá de los elementos decorativos tradicionales, la tecnología también podría convertirse en una gran aliada para crear ambientes escalofriantes. Algunos dispositivos permiten incorporar luces, sonidos y efectos especiales que hacen más realista la experiencia y le dan un toque innovador a la decoración de Halloween.

Dispositivos electrónicos para transformar la casa

Los altavoces Bluetooth pueden convertirse en grandes aliados para ambientar la casa durante Halloween. Al esconderlos entre los adornos, es posible reproducir listas de reproducción con música de terror y sonidos inquietantes desde plataformas como Spotify o YouTube, creando una atmósfera escalofriante sin equipos especiales.

Halloween es una celebración en la que usuarios aprovechan para disfrazarse. Foto: Getty Images

Por su parte, los altavoces inteligentes ofrecen funciones diseñadas para esta celebración. Con Alexa, basta con decir “Alexa, pongámonos espeluznantes” para acceder a opciones como sonidos tenebrosos en bucle, efectos de terror durante 50 minutos o gritos programados.

Google también permite activar música y efectos sonoros con el comando “Ok Google, ponte espeluznante”, una alternativa para darle un toque más aterrador.

Cómo decorar la casa en Halloween con tecnología. Foto: Getty Images

La tecnología también permite llevar la decoración de Halloween a otro nivel mediante el uso de proyectores. Estos dispositivos pueden mostrar imágenes y videos de fantasmas, zombis u otras figuras terroríficas que simulen apariciones en las paredes, ventanas o puertas, creando un ambiente más realista dentro del hogar.

Quienes no cuentan con un proyector pueden recurrir a películas de terror para conseguir un efecto similar. Una opción es aprovechar escenas icónicas de producciones para sorprender a los invitados y añadir un toque aterrador a la celebración.