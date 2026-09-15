Implicados en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, se exponen a una condena de 37 años de prisión

Para la Fiscalía General, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro actuaron con un desprecio total por la vida cuando golpearon una y otra vez en la cabeza al joven Jaime Esteban Moreno, quien se encontraba en el suelo y en pleno estado de indefensión.

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Los hechos se presentaron en la madrugada del 31 de octubre de 2025 cuando Jaime Esteban, estudiante de la Universidad de Los Andes, salía de la discoteca Before Club, en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá.

Cuando buscaba un transporte para irse a su casa fue aborado, primero, por Juan Carlos Suárez Ortiz, que lo golpeó por la espalda. Cuando se encontraba en el piso le seguía propinando puntapiés.

De la nada, apareció Ricardo Rafael González Castro, un joven cartagenero que se ganaba la vida vendiendo perros calientes, y que de manera totalmente injustificada se unió a la golpiza.

Jaime Esteban logró levantarse para seguir caminando ya con dificultad para buscar un vehículo que lo llevara a su hogar. Sin embargo, a los pocos minutos fue abordado nuevamente por SUárez y González que lo siguieron golpeando sin razón alguna.

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“No es una sola caída, no es un solo golpe, es un ataque brutal y conscientemente dirigido a zona vital en estos vídeos. Igualmente, se observa claramente cómo Juan Carlos Suárez inicia la agresión sin provocación previa sin que Jaime Esteban haya ejecutado en el momento ningún acto que pudiese señalarse como de haber provocado una reacción”, relató la representante de la Fiscalía.

Este crudo relato fue presentado por la fiscal de la Unidad de Vida durante los alegatos de conclusión en los que pidió un fallo condenatorio en contra de los dos acusados por el delito de homicidio agravado en calidad de coautores.

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“Se les condene a una pena que en atención a que se presentan circunstancias de menor y mayor punibilidad no se puede no puede ser inferior a 450 meses de prisión, es decir, 37.5 años”, solicitó la delegada del ente investigador.

El próximo 16 de octubre, a las 3 de la tarde, se conocerá el sentido de fallo en contra de los dos acusados.