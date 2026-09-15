Lucía De La Espriella, hija del presidente y Ana Lucía Pineda, habló tras asumir importante rol: este fue el mensaje que compartió

Lucía de la Espriella compartió sus primeras palabras luego de conocerse el nuevo rol que asumirá en medio de una iniciativa que busca fortalecer el trabajo social y el acompañamiento a diferentes comunidades del país.

Alcalde Galán se pronuncia sobre alarmante cifra de niños y niñas desaparecidos en Bogotá: “Ningún caso puede ser tomado a la ligera”

A través de sus redes sociales, la joven reaccionó a su designación como Embajadora de los Voluntarios de NU3, responsabilidad que recibió recientemente durante un encuentro en el que estuvo acompañada por su madre, la primera dama Ana Lucía Pineda.

“Recibo con muchísima alegría y gratitud la designación como Embajadora de los Voluntarios de NU3”, expresó Lucía al referirse por primera vez públicamente a esta nueva etapa.

El mensaje de Lucía de la Espriella

En su publicación, De la Espriella aseguró que agradece la confianza depositada en ella y destacó que su participación estará enfocada en una misión de servicio y acompañamiento.

“Gracias por confiar en mí y permitirme ser parte de una misión que nos invita a servir, acompañar y aportar a quienes más lo necesitan”, señaló.

Asimismo, explicó la manera en la que espera afrontar esta responsabilidad y resaltó la importancia de unir esfuerzos alrededor de las iniciativas sociales.

“Asumo este compromiso con el corazón dispuesto a aprender, ayudar y sumar voluntades, porque estoy convencida de que juntos podemos transformar vidas”, agregó.

La joven cerró su mensaje agradeciendo nuevamente la oportunidad: “Gracias por hacerme parte de esta hermosa misión”.

David Racero e Isabel Zuleta: las decisiones claves que definirá la Corte Suprema por los casos del Fruver y el ‘tarimazo’

Su designación se conoció durante un encuentro en el que también participaron representantes de NU3, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y voluntarias de Tigresas Moviéndose con Corazón.

En la jornada se anunció una alianza para impulsar acciones sociales que tendrán inicialmente al Chocó como uno de sus escenarios.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, acompañó a su hija durante el anuncio y celebró públicamente la nueva responsabilidad que asumirá. Ahora, con su mensaje, Lucía dejó conocer cuáles son sus expectativas frente al trabajo que comenzará a desarrollar desde el voluntariado.