El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes, 15 de septiembre, el primer paquete de proyectos territoriales priorizados por su Gobierno. Serán 187 iniciativas en igual número de municipios, que tendrán una inversión total de $515.000 millones.

Gobierno de Abelardo De La Espriella descubrió pagos de viáticos y esquemas de seguridad en la Paz Total de Petro: tomó decisión

Abelardo De La Espriella, en Buenaventura. Foto: Presidencia

La decisión es el resultado de una primera fase de los llamados empalmes territoriales, un ejercicio que la administración puso en marcha antes de la posesión presidencial para recoger las principales necesidades planteadas por alcaldes y gobernadores.

De acuerdo con el mandatario, el proceso comenzó en ocho departamentos: Antioquia, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima. A los mandatarios locales se les pidió priorizar tres proyectos y tres necesidades por territorio.

En pleno evento en el Chocó, Abelardo De La Espriella reveló secreto con la gobernadora Nubia Córdoba: “Aburrir de verme”

Presidente Abelardo De La Espriella lanzó delicada alerta. Foto: Presidencia

La convocatoria permitió reunir información de 447 municipios, con un total de 1.274 proyectos y necesidades, cuyo valor estimado ascendía a $ 38,1 billones.

De ese universo, el Gobierno realizó una revisión de los estudios, diseños, costos, radicaciones y estado de cada iniciativa. Según explicó De la Espriella, el objetivo fue determinar cuáles proyectos tenían condiciones para avanzar y concentrar allí la primera inversión de su administración.

Abelardo De La Espriella confirmó que fue dado de baja alias Niche, cabecilla del ELN: “Los vamos a acabar”

Los empresarios más grandes de Colombia viajaron al Chocó, atendiendo un llamado del presidente De La Espriella. Su aporte a la reconstrucción es clave. Foto: Presidencia

El paquete anunciado contempla 35 proyectos de vías, 26 de agua potable y saneamiento, 25 de deporte y recreación, 22 de seguridad y convivencia y 20 de salud. También fueron incluidas iniciativas relacionadas con vivienda, educación, cultura, ambiente, energía, desarrollo y conectividad.

De la Espriella señaló que los 187 proyectos continuarán ahora con su proceso técnico y financiero. Las iniciativas que ya estén listas podrán avanzar hacia la ejecución, mientras que aquellas que requieran recursos adicionales o ajustes recibirán acompañamiento para completar su estructuración.

Presidente De La Espriella en Buenaventura con la comunidad afectada por el terremoto. Foto: Pantallazos de la transmisión de la Presidencia (15 septiembre de 2026)

El presidente también anunció que los proyectos de mayor alcance serán evaluados para determinar si, en caso de cumplir con los requisitos de viabilidad técnica e impacto, pueden ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo.

El anuncio se produce mientras el propio Gobierno reconoce restricciones fiscales. De la Espriella afirmó que recibió una situación de “enormes restricciones fiscales” y una “caja comprometida”, por lo que admitió que la administración debe ajustar el ritmo de inversión.

Reconstrucción terremoto Foto: Juan Carlos Sierra / AP / Adobe Stock

El mandatario aseguró, además, que el mecanismo de empalmes territoriales continuará en otras regiones del país. La próxima jornada está prevista en La Guajira y Bolívar, como parte de su compromiso de visitar los 32 departamentos y los 1.103 municipios.

“Un país se reconstruye obra por obra, paso a paso, municipio por municipio y región por región”, sostuvo el presidente, al presentar los 187 proyectos como el primer paquete de inversiones territoriales de su administración.