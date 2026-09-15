Presidente De La Espriella, con lista en mano, entregó personalmente dinero en efectivo de subsidios a damnificados por el terremoto

En la correría que lideró el presidente Abelardo De La Espriella este martes, 15 de septiembre, junto a su equipo de trabajo en Chocó y Buenaventura, con el fin de otorgar las primeras casas para los damnificados del terremoto, una imagen llamó la atención.

Y es que, personalmente, el mandatario entregó el dinero en efectivo de los subsidios para las familias que perdieron sus viviendas producto del fuerte sismo.

Abelardo De La Espriella interrumpió su discurso para dar orden al director del Inpec: “Que no entre ni la señal de la Santa Cruz”

Con lista en mano, De La Espriella fue entregando en Buenaventura el dinero de un giro que prometió su Gobierno a los afectados de la tragedia. En su momento, el presidente aseguró que no iba a haber intermediarios en la entrega de los subsidios.

El presidente Abelardo De La Espriella entregó personalmente el dinero en efectivo de subsidios de arrendamiento a las familias afectadas por el terremoto en Buenaventura. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/079cHsxFSA — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026

Cabe reseñar que, en una primera parada de su agenda, en Quibdó (Chocó), el jefe de Estado otorgó la primera casa a una familia afectada por el temblor que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

“Seguimiento continuo y de frente en Quibdó. Supervisé el proceso de reconstrucción de la ciudad y visité a la familia Asprilla, que hoy ya tiene las puertas abiertas de su nuevo hogar. La reconstrucción de nuestras regiones se lidera en el territorio”, publicó el presidente en su cuenta de X.

El trabajo del Gobierno nacional ha tenido un reconocimiento especial por parte de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, quien destacó los avances y convocatorias que viene liderando De La Espriella para esa región.

En pleno evento en el Chocó, Abelardo De La Espriella reveló secreto con la gobernadora Nubia Córdoba: “Aburrir de verme”

“¡Hoy ciertamente es un día histórico para el departamento del Chocó! Con la convocatoria del Sr. Presidente de la República, se han reunido en nuestro departamento importantes representantes del empresariado colombiano. Esta visita no solo está orientada a la reconstrucción de lo que había, sino a la recuperación integral. Al cierre de brechas, la generación de empleo y la construcción de oportunidades económicas”, expresó la gobernadora.

“Nace el PLAN CHOCÓ para reconstruir lo que perdimos, pero también para avanzar en la calidad de vida; para implementar el plan vial del departamento, desarrollar el sector minero-energético, fortalecer el turismo, jalonar inversión privada para la productividad; y se activa la apuesta por los grandes proyectos logísticos que desde el Chocó pueden impulsar a la Nación. Gracias al Sr. Presidente y a todos los empresarios que le han dicho SÍ al Chocó. Gracias a Colombia por seguir acompañándonos. Esto es un verdadero #CompromisoNacional”, puntualizó en su momento la dirigente departamental.