Abelardo De La Espriella interrumpió su discurso para dar orden al director del Inpec: “Que no entre ni la señal de la santa cruz”

En medio de la agenda regional que está adelantando este martes, 15 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella se desplazó a la región de Buenaventura para seguir atendiendo a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En uno de los discursos que dio ante la comunidad, el jefe de Estado interrumpió el anuncio de medidas para seguir atendiendo la emergencia y dio una orden al director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez.

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Esta tiene que ver con la solicitud del traslado inmediato de 120 señalados criminales de Buenaventura para otras cárceles de máxima seguridad del país.

“Necesitamos el concurso de todos porque esta Patria Milagro la reconstruimos entre todos los colombianos abrazados bajo una misma bandera, que es Colombia. Buenaventura no puede seguir esperando. Ha esperado mucho. De muchas maneras”, expresó el mandatario.

Luego, De La Espriella se fue encaminando a hacer el anuncio sobre el traslado de los peligrosos criminales: “Bajándome aquí o cuando me monté en el avión en Quibdó, me notificaron de una operación que teníamos en marcha aquí y agarramos a uno de los bandidos esos de los jefes de Los Chiquillos”.

“Acabo de dar la instrucción al director del Inpec que mueva a los 120 bandidos que tienen azotada la región; los voy a trasladar de cárcel. ¿Saben cuánto lleva Buenaventura esperando eso? Unos tipos que siguen siendo jefes de las cárceles; se les acabó esa vaina”, manifestó el presidente.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al director del Inpec trasladar de inmediato a 120 señalados criminales de Buenaventura a cárceles de máxima seguridad: “Que no entre la señal de la Santa Cruz”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/C6qWxGwQUj — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026

Y avanzó en su intervención: “Con el Tigre, bien motiladito, uniforme naranja, bien amarradito, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la santa cruz para que no sigan atacando al pueblo. ¡Se acabó! Esta ciudad ha entregado muchísimo”.

Finalmente, De La Espriella, en su cuenta personal de X, aprovechó para entregar detalles de un golpe que propinó la Fuerza Pública en Buenaventura: “¡En Buenaventura los estamos cazando uno por uno! En desarrollo de la Operación Poseidón, nuestra Policía Nacional capturó a Jonathan Orobio, alias Menor, cabecilla zonal de Los Chiquillos en la comuna 10 de Buenaventura. Alias Menor llevaba 12 años de trayectoria criminal, registra siete anotaciones judiciales y es requerido por homicidio agravado”.

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El mandatario agregó: “Ha liderado homicidios en la disputa criminal por el control territorial y de ser uno de los principales aliados de alias Robert. A las bandas narcoterroristas de Buenaventura —Los Chiquillos, Los Shottas y Los Espartanos— se los advierto: los vamos a acabar como estructuras criminales. Por la razón, sometiéndose a la justicia y abandonando el crimen, o por la fuerza legítima del Estado, dándolos de baja. Buenaventura no les pertenece. Buenaventura es de su gente honesta y trabajadora. ¡El que la hace, la paga! ¡Firme por Buenaventura, firme por la patria!”