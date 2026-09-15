Luis Carlos Reyes denunció amenazas contra él y su familia tras figurar como testigo en el caso Papá Pitufo

En la noche del pasado lunes, 14 de septiembre, se dio a conocer que el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, actuará como testigo en el caso de Diego Martín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los principales jefes de una red de contrabando en Colombia.
La razón de la participación de Reyes es que los tentáculos de la organización criminal tocaron a varios altos funcionarios de la Dian.
Así, su testimonio se pidió para confirmar la hipótesis, que es una de las piedras angulares dentro del caso de Buitrago. Sin embargo, esta designación de la Fiscalía como testigo le ha causado problemas a Reyes, pues hace algunas horas denunció, a través de su cuenta en X, que tanto él como su familia han recibido varias amenazas.
“En los últimos meses he venido recibiendo distintas formas de amenaza y hostigamiento en contra mía y de mi familia, que se han notificado debidamente a la Fiscalía y la UNP”, detalló.
Además de ello, Reyes comentó una situación preocupante, asegurando que se ha reducido el esquema de protección que tiene asignado, con un número menor de hombres para garantizar su seguridad y la de su esposa e hijos.
“Pese a esto, se ha reducido nuestro esquema de protección, al punto de hacerlo insuficiente para protegerme simultáneamente a mí, a mi esposa y a mis tres hijos menores de edad. Esto se da pese a mi papel como testigo en este y otros casos de corrupción que involucran a estructuras criminales como esta y a sus aliados en la política”, expresó.
Se espera un pronunciamiento o actuación por parte de la Fiscalía o la UNP tras las denuncias ya radicadas, según Reyes, en estas entidades.