Moción de censura en contra del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se cayó en la Plenaria del Senado

La moción de censura que fue citada en el Congreso de la República contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, no llegó a buen puerto.

Jota Pe Hernández defendió al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, de la moción de censura y arremetió contra el Pacto Histórico

El ministro Jaime Andrés Beltrán estuvo en el Senado. Foto: Jaime Andrés Beltrán

La Plenaria del Senado hundió la iniciativa que buscaba dejar a Beltrán fuera de la cartera tras la aparición de unas fotografías en las que se veía al ministro de paseo con su familia mientras el país atendía la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.

Con una votación de 60 sufragios por el no y 27 por el sí, Beltrán se salvó de quedar fuera de su cargo. La mayoría de esa célula legislativa respaldaría que Beltrán siga en su cartera.

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El minVivienda sorteó una moción de censura este 9 de septiembre en el Congreso. Foto: Captura Canal de Youtube Congreso de la República.

El Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Salvación Nacional, La U, Cambio Radical y la Alianza Social Independiente (ASI), que hacen parte de la coalición gobiernista, votaron en contra de la moción de censura a Beltrán.

Hay que recordar que, en medio del debate del pasado 9 de septiembre, el ministro se defendió de quienes lo criticaron por esos hechos.

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Jaime Andrés Beltrán ofrece disculpas tras cuestionamientos por sus vacaciones en medio de la emergencia Foto: Montaje con fotos tomadas de redes sociales

“Tengo que decirlo con franqueza: es lamentable este hecho, pero lo que no lamento es que me hayan tomado una foto con mi esposa y mis hijos, y no con prostitutas y borracho en un lugar en el que no debía estar. Eso lo tienen que reconocer, porque la foto es con mi esposa, con mis hijos, con el celular trabajando con el equipo”, afirmó Beltrán.

Varios senadores defendieron su gestión tras el terremoto. “Millones de colombianos estamos firmes con el Gobierno de Abelardo De La Espriella y estamos firmes con usted para que reconstruyamos esta patria, que donde queden cuatro años más no nos hubiese quedado absolutamente nada”, aseguró Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda. Foto: JUAN DIEGO CANO

Beltrán dijo que seguirá trabajando para la reconstrucción del país tras el terremoto que afectó especialmente al suroccidente del país.