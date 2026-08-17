Primera dama, Ana Lucía Pineda, sale en defensa del ministro Jaime Andrés Beltrán tras polémica por viaje a Santa Marta: “Siga adelante”

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, salió en defensa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en medio de la polémica que enfrenta el funcionario por su reciente viaje a Santa Marta mientras el país continúa atendiendo las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

Ministro Jaime Andrés Beltrán da explicaciones por su viaje a Santa Marta y dice que estaba con su familia: “Seguiré trabajando por el país”

Pineda dejó un mensaje en una publicación del ministro en Instagram, quien este lunes 17 de agosto entregó explicaciones por medio de un video sobre su presencia en la capital del Magdalena y negó que hubiera abandonado sus responsabilidades en medio de la emergencia.

“Ministro, siga adelante, usted y su familia están trabajando duro por Colombia”, comenzó diciendo la primera dama en el comentario.

Pineda, además, reveló que la esposa del ministro estaría participando directamente en labores de recolección y envío de ayudas para las comunidades golpeadas por la emergencia.

“Que lo sepa Colombia, su esposa está liderando el punto de acopio en Bucaramanga y de ahí han salido muchas toneladas para atender a los afectados”, escribió en los comentarios.

La primera dama también hizo referencia a las tareas que adelanta Beltrán desde el Ministerio de Vivienda frente a uno de los principales problemas que dejó el terremoto: las afectaciones y destrucción de viviendas.

“Y usted, ya tiene listo el programa para atender las emergencias referentes a las viviendas afectadas”, agregó Pineda, antes de cerrar su mensaje con otra expresión de respaldo: “Sin perder el foco, seguimos adelante”.

Ana Lucía Pineda respaldó públicamente al ministro. Foto: Instagram Screenshot

La polémica por el viaje del ministro

El pronunciamiento de la primera dama se conoce después de que circularan imágenes de Jaime Andrés Beltrán en Santa Marta, situación que generó cuestionamientos debido a que el país atraviesa una emergencia por el terremoto.

El ministro respondió este lunes y aseguró que viajó para encontrarse durante algunas horas con su familia, a la que, según explicó, no veía desde hacía un tiempo.

El presidente Abelardo De La Espriella le hablará al país en la noche de este lunes y entregará balance tras el terremoto

Beltrán rechazó las versiones según las cuales habría dejado de lado sus funciones y aseguró que durante los últimos días ha recorrido regiones afectadas y trabajado con alcaldes y gobernadores en un plan para atender a las familias que perdieron sus viviendas.

“Tengo que ser un padre presente, los servidores públicos no podemos dejar de lado a la familia porque somos padres, hijos y esposos”, sostuvo el jefe de la cartera, quien también aseguró que su familia está comprometida con las labores de reconstrucción.

El funcionario insistió en que continuará ejerciendo sus responsabilidades y defendió el tiempo que pasó con su esposa e hijos. “De nada vale construir grandes cosas en el país si destruimos la familia. Mi reto es construirles casas a los colombianos, pero sin destruir el hogar”, afirmó.