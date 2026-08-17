La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó un informe de las afectaciones que se han registrado en las principales ciudades del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto, del cual ya se cumplen siete días.

Terremoto en Colombia: siete días después de la tragedia que conmueve a un país entero

Según el más reciente informe presentado este lunes, 17 de agosto, con corte a las 9:00 a. m., hay 287 personas fallecidas, 4.147 heridos y 194 personas desaparecidas, según el consolidado nacional por datos reportados por la UNGRD, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y las gobernaciones.

El reporte detalla que cinco de las 32 ciudades capitales del país están en alerta roja: Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia.

241 de los fallecidos reportados han sido en ciudades capitales. 95 en Pereira, 6 en Manizales, 130 en Cali, 9 en Quibdó y uno en Armenia.

Asimismo, hay 2.208 personas heridas: 259 en Pereira, 211 en Manizales, 1.485 en Cali, 119 en Quibdó, 134 en Armenia.

En el caso de los desaparecidos hay 217 personas que se distribuyen en: 123 en Pereira y 94 en Cali. En Manizales, Quibdó y Armenia no hay reportes.

Hay 312 estructuras colapsadas: 66 en Pereira, 20 en Manizales, 46 en Cali, 125 en Quibdó y 55 en Armenia. Y hay un aeropuerto en operación restringida, que es el de Pereira.

En el caso de Popayán Cartago, Manizales, Quibdó, Armenia, Cali y Buenaventura ya se reactivaron las operaciones de vuelo y los aeropuertos ya están en funcionamiento.

Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia se mantienen en alerta roja. En la capital del Chocó se están necesitando equipos de comunicaciones, colchonetas, mantas, carpas y plantas eléctricas, kits de aseo, agua, kits alimentarios, insumos médicos como tapabocas, gasas, guantes, gafas de protección, sueros, sales de hidratación, líquidos, endovenosos, yesos, vendas elásticas, agua potable y equipos para revisión estructural de edificaciones.

Algunas ciudades siguen necesitando ayudas humanitarias. Foto: FOTOS: CAMILO GALVIS

En Cali se necesita agua y bebidas hidratantes, colchonetas, mantas, carpas y plantas eléctricas, herramientas como rotomartillos, pulidoras, guantes de construcción, palas, bolsas de residuos, linternas y floodlights, alimentos de perros y gatos, insumos médicos como alcohol, vendas, tapabocas y gasas. Además, se requiere de equipos para revisión estructural de edificaciones.

En Manizales se requiere de sangre de todos los grupos por escasez de componentes (donantes de 18 a 65 años), colchonetas, mantas, carpas y plantas eléctricas para el albergue, equipos y personal BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas) para rescate en estructuras colapsadas, y equipos de evaluación estructural y patología; plantas eléctricas para hospitales, colchonetas, mantas y carpas para los albergues habilitados, sangre vía hemocentro regional y equipos para revisión estructural de edificaciones.

Y en Armenia se requiere de ayuda humanitaria para 5.000 personas: colchonetas, cobijas, mantas y frazadas; carpas para hospitales y para personas sin alojamiento, comida y mercados, linternas, kits de aseo y kits de cocina, además de equipos para revisión estructural de edificaciones.