El equipo de comunicaciones del presidente Abelardo De La Espriella informó que el mandatario se dirigirá a la nación este lunes festivo, 17 de agosto, a las 7 p. m. para entregar un balance sobre el terremoto ocurrido hace una semana con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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La alocución presidencial será transmitida por los canales oficiales de la Presidencia y por los canales públicos y privados del país.

De La Espriella hará un balance de lo sucedido hasta el momento y se espera que entregue la cifra actualizada de fallecidos, heridos y desaparecidos luego de siete días de ocurrida la tragedia.

Según la Presidencia, el mandatario dará un informe de la respuesta institucional desplegada en las zonas afectadas, así como la atención humanitaria brindada a las víctimas y las medidas adoptadas para avanzar en la recuperación de los territorios golpeados por la tragedia.

En las últimas horas De La Espriella destacó las ayuda de todos los colombianos en medio de la tragedia. “No existen palabras suficientes para agradecer la entrega desinteresada y heroica de quienes hoy están en las zonas afectadas, removiendo escombros, buscando desaparecidos y salvando vidas”, aseguró.

El mandatario resaltó las labores de los bomberos, policías, militares, organismos de socorro y los miles de voluntarios que han trabajado sin descanso en medio de esta emergencia. “Tienen mi gratitud eterna, mi admiración y el respeto de toda Colombia. En las horas más difíciles, su valentía y vocación de servicio nos recuerdan la grandeza y la solidaridad de nuestro pueblo”, dijo.

Según el más reciente reporte de la UNGRD, en la noche de este domingo, 16 de agosto, 287 personas han fallecido, 4.147 están heridas, 194 desaparecidas y 355 personas han sido rescatadas.

Continúan las labores de búsqueda y rescate en el país. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

En materia de vivienda hay 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados. Así como 304 centros de salud, 3.207 centros educativos y 4.059 centros comunitarios afectados. Y 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.

Hasta el momento se han rescatado 496 animales y 768 han terminado afectados.

“Las cifras de personas fallecidas y desaparecidas fueron actualizadas con información de Medicina Legal, con corte a las 10:27 a. m. Asimismo, se registra un aumento considerable en varias afectaciones debido a nuevos reportes del departamento del Tolima y a la incorporación de más municipios en la consolidación de datos”, dijeron desde la UNGRD.

De La Espriella también ha agradecido las donaciones y ayudas que han llegado de empresarios y de otros países para ayudar a solucionar esta crisis.