Abelardo De La Espriella confirmó que Drummond donará 1,5 millones de dólares para damnificados por el terremoto

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó una nueva donación en medio de la tragedia que enfrenta el país a causa del terremoto que se registró el pasado lunes, 10 de agosto, sobre las 7:34 de la mañana.

Alejandro Eder agradece la donación de Jaime Gilinski y su esposa Raquel de 150.000 millones de pesos: “Inmenso gesto de amor, solidaridad y compromiso con Cali”

“Hablé por teléfono con José Miguel Linares, presidente de Drummond, y me informó que la compañía ha decidido donar US$1,5 millones como muestra de solidaridad con Colombia en medio de esta tragedia”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

De La Espriella agradeció a la compañía “por este generoso gesto de solidaridad con nuestro país” y resaltó el aporte que también brindaron los empleados de Drummond por iniciativa propia.

De acuerdo con el jefe de Estado, los empleados de la compañía recogieron 50 millones de pesos, los cuales también serán destinados a las causas para atender el devastador terremoto que ocurrió el pasado lunes.

“Gracias de corazón”, señaló el mandatario, quien a su vez invitó a todas las compañías nacionales y extranjeras que tienen presencia en Colombia, para que “se pongan la mano en el corazón y donen”.

A la causa ya se han sumado varios empresarios colombianos que han aportado más de 250.000 millones de pesos. Este domingo se conoció el aporte de la familia Gilinski, luego de que Jaime Gilinski y su esposa Raquel Kardonski le enviaran una carta al presidente anunciando 150.000 millones de pesos para la reconstrucción en Cali.

“Como familia nos unimos en solidaridad con los damnificados y queremos sumarnos de manera efectiva y determinada a lograr un proceso de reconstrucción que una a nuestro país”, expresaron Jaime Gilinski y Raquel Kardonski.

Los 150.000 millones de pesos se destinarán específicamente a la reconstrucción de hospitales, centros de salud y centros educativos en Cali, una de las zonas más golpeadas por el terremoto.

Abelardo De La Espriella asegura que el empresario David Vélez donará 100.000 millones de pesos para los afectados por el terremoto

En el marco del Congreso Empresarial Colombiano que se desarrolló en Cartagena la semana pasada, la Andi y sus empresas afiliadas alcanzaron una recaudación de 201.637 millones de pesos.

Según explicó el líder gremio, Bruce Mac Master, estos recursos se administrarán mediante una fiducia supervisada para garantizar la transparencia en la reconstrucción de la infraestructura afectada.

A esto también se sumó el empresario David Vélez, fundador de Nubank, quien hizo un aporte de 100.000 millones de pesos para ayudar a los colombianos afectados por esta tragedia.

“Presidente, es un placer para mi esposa Mariel Reyes y para mi poder ayudar a Colombia, y especialmente al Chocó, en este momento de calamidad”, señaló, mostrando su respaldo a este departamento tan golpeado.