David Vélez confirma donación de 100.000 millones de pesos para apoyar a damnificados por el terremoto: “Es un placer”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció este domingo la donación de 100.000 millones de pesos por parte del empresario David Vélez para los afectados por el terremoto en Colombia.

Abelardo De La Espriella asegura que el empresario David Vélez donará 100.000 millones de pesos para los afectados por el terremoto

Vélez, quien es conocido principalmente por ser el fundador de Nubank, le envió un mensaje al mandatario colombiano, en el que confirma su donación y asegura que está listo para seguir trabajando por el país.

“Presidente, es un placer para mi esposa Mariel Reyes y para mi poder ayudar a Colombia, y especialmente al Chocó, en este momento de calamidad”, señaló, mostrando su respaldo a este departamento tan golpeado.

Por eso, invitó al jefe de Estado para que “bajo su gran liderazgo” se siga sacando adelante a “nuestro querido país”, en medio de esta tragedia que enluta a miles de colombianos que los perdieron todo.

De La Espriella había agradecido a Vélez “por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia”, que ya han venido realizando otros empresarios en el país, empezando con la iniciativa de la Andi.