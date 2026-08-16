Alejandro Eder agradece la donación de Jaime Gilinski y su esposa Raquel de 150.000 millones de pesos: “Inmenso gesto de amor, solidaridad y compromiso con Cali”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció este domingo al reconocido empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski, la donación anunciada de 150.000 millones de pesos para los damnificados por el terremoto del pasado lunes, 10 de agosto.

Abelardo De La Espriella anuncia donación de Jaime Gilinski y su esposa Raquel por 150.000 millones de pesos para la reconstrucción en Cali

“Hoy quiero decirle, de corazón, gracias a Raquel y Jaime Gilinski, y a toda su familia, por una generosa donación de $ 150.000 millones para la reconstrucción de Cali”, escribió el alcalde de la ciudad en la red social X.

El mandatario explicó que durante la mañana de este domingo conversó con el empresario y su esposa, y ya se encuentra trabajando con la fundación de la familia Gilinski para definir los primeros puntos de la red educativa y de salud que serán beneficiados con el aporte.

“Esta donación empezaremos a ejecutarla en cuestión de días, con una prioridad clara: que los recursos lleguen donde más se necesitan y estén al servicio de las personas y del proceso de reconstrucción de nuestra ciudad”, manifestó el alcalde Alejandro Eder.

La donación de $150.000 millones anunciada por Jaime Gilinski y Raquel Kardonski estará destinada a la reconstrucción de hospitales y escuelas de Cali. Foto: Suministrado

“Lo que estamos viviendo también nos ha demostrado algo muy poderoso: Cali no está sola. A todos los que han estado con nosotros en este momento tan difícil, infinitas gracias”, insistió el mandatario, quien volvió a enviar un mensaje a la familia Gilinski por su colaboración.

“Muy agradecido por este inmenso gesto de amor, solidaridad y compromiso con Cali”, les dijo el mandatario de la capital del Valle del Cauca, quien lidera desde la alcaldía todo el proceso tras la tragedia del pasado lunes.

Cali fue una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de 7.4 de magnitud, ocurrido el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, y que tuvo como epicentro la población de San José del Palmar, en el Chocó.

De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) el terremoto deja 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.

Según las cifras oficiales, 120.238 familias y al menos 185.016 personas han resultado afectadas en 450 municipios de 15 departamentos que resultaron afectados por el terremoto.

En Cali, el alcalde Eder enfrenta el mayor impacto humano entre las cinco capitales que permanecen en alerta roja. La dimensión de la operación de rescate también habla del esfuerzo desplegado: 750 rescatistas trabajaban en Cali, 400 de la ciudad y 350 de apoyo externo, acompañados por 14 caninos especializados.

Eder, además, mantiene equipos desplegados mientras la Alcaldía gestiona agua, elementos para albergues, herramientas de remoción, insumos médicos y equipos para evaluar las estructuras afectadas.