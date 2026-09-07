“Confianza y esperanza en la Patria Milagro”: José Manuel Restrepo tras la Cumbre Empresarial en Quibdó

Este lunes, 7 de septiembre, se llevó a cabo la Cumbre de Empresarios del Chocó, organizada por el presidente Abelardo De La Espriella y con la que buscaría un apoyo del sector productivo del país. Allí hicieron presencia varias figuras clave.

Entre los asistentes figuraron David Vélez, Jaime y Gabriel Gilinski, Juan Carlos Mora, entre otros. Varios fueron los funcionarios del Gobierno que destacaron el encuentro como una buena idea y un gran compromiso por parte del Ejecutivo.

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia cien becas para jóvenes del Chocó, otorgadas por Nutresa y Nubank

El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió al evento a través de su cuenta en X. Aseguró que este encuentro generaba “confianza y esperanza en la Patria Milagro”.

Es importante recordar que en esta cita se espera que se puedan hacer acuerdos relacionados con inversiones, obras y soluciones concretas para el departamento tras las emergencias ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.