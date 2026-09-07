Felipe Zuleta explica en Blu Radio por qué Néstor Morales no ha vuelto a salir al aire

El periodista Felipe Zuleta se pronunció al aire, en la emisora Blu Radio, por la ausencia en la emisión de su amigo y conductor del programa Néstor Morales durante los últimos días.

Zuleta aseguró, este 7 de septiembre, que decidió ir a cabina; generalmente lo hace de manera virtual, porque quería saludar y darles un abrazo a sus compañeros de emisión por cuenta de los 14 años que Blu Radio está conmemorando.

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Durante un momento de su felicitación, él decidió hablar de Morales y su ausencia, hace dos semanas, de la emisión del noticiero de la mañana. “Ayer, hace 14 años, nos sentamos aquí y vine a darles un abrazo. Lamento que nuestro director y conductor y amigo Néstor Morales esté incapacitado. Esperamos su pronta recuperación; no es nada grave, hay que decirlo porque le han montado mucho chisme y no. Néstor fue sometido a una cirugía y es lo que le corresponde”, dijo.

“Para quienes piensan o dicen que nuestro conductor, director y, sobre todo, amigo Néstor Morales, no vuelve a Blu Radio, están equivocados. El motor de este programa es nuestro director Néstor Morales. Un abrazo para Néstor”, puntualizó.