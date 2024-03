Estremecedora conversación entre los periodistas Néstor Morales y Felipe Zuleta: “A Salvatore Mancuso lo trajeron para joder al expresidente Uribe”

En una conversación con el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, el periodista Felipe Zuleta lanzó una contundente advertencia este martes 5 de marzo: “A Salvatore Mancuso lo nombraron gestor de paz para joder al expresidente Álvaro Uribe”.

Esa fue la aseveración que surgió en medio del debate del grupo de panelistas de ese espacio informativo, en el que comentaron el aterrizaje del exjefe paramilitar al país.

“No se equivoque. Hay que llamar las cosas por su nombre. A Salvatore Mancuso, este criminal, lo trajeron y lo nombraron gestor de paz con la única finalidad de joder al expresidente Uribe. No de conocer la verdad, no de reparar a las víctimas. No. Es pa’ joder al presidente Uribe. Eso es así. Me parece una perversidad”, sostuvo Zuleta.

Entonces, Morales le dijo a Zuleta: “Felipe, voy a hacerle una precisión a los oyentes, si usted me perdona. Usted no ha sido uribista, Felipe, ¿es verdad?”. A lo que Zuleta le respondió tajantemente que: “No he sido uribista nunca”.

“La verdad hay que decirla, Néstor, no se equivoque. Yo jamás pensé ver tanto izquierdista contento con la decisión de sacar de la cárcel a Mancuso. Y, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el presidente Petro trajo a Mancuso, lo pidió para que se lo deportaran y toda esta cosa única y exclusivamente para llevarse al expresidente Uribe por delante”, aseveró Felipe Zuleta.

El periodista continuó detallando que: “Y, por supuesto, si usted me pone a mí, si usted me pregunta a quién le creo, yo le voy a decir, y yo no soy uribista, yo le creo al expresidente Uribe. Yo a este criminal no le creo nada”.

En ese punto Néstor Morales aprovechó para recordar que el excabecilla de las AUC ya tuvo su oportunidad de contribuir a la construcción de la verdad en el país, pero terminó

“Lo que pasa es que es muy difícil porque Mancuso ha dicho una cosa y ha hecho lo contrario. Entonces, dijo que ‘estuve en la hacienda con Álvaro Uribe’, por ejemplo. Que ‘la campaña de Uribe en el 2002 fue patrocinada por los paramilitares’. Yo no sé si veinti-tantos años después eso vaya a ser tan fácil de probar solamente con el testimonio de Salvatore Mancuso. Pero, evidentemente, va a causar un ruido inmenso”, apuntó Morales.