María Consuelo Araujo deja la mesa de Mañanas Blu: así fue la emotiva despedida, con los ojos aguados

La excanciller será la nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 8:35 a. m.
Néstor Morales aseguró que María Consuelo Araujo fue una "hermana" para los miembros de la mesa de trabajo.
Mañanas Blu tuvo este lunes un programa inusual y conmovedor. La razón es que María Consuelo Araujo deja la mesa de trabajo para liderar una de las responsabilidades más importantes en un sector de la economía: la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

“Como el vallenato, dejas aquí una herida muy honda, que me mata”, le dijo el director Néstor Morales recordando una canción del maestro Escalona. El periodista aseguró que la “Conchi”, como se conoce cariñosamente a la excanciller “es la prueba viviente de que la dulzura y el carácter pueden convivir. No van por caminos separados... Vamos a extrañarte todos los días de la vida”.

Araujo recordó que llegó a la mesa de trabajo hace seis años, por una invitación de Morales que “acogí con el temor que caracteriza todo lo que uno arranca cuando está aprendiendo... aprendí a escuchar y a sintonizarme con la realidad de Colombia”. La Conchi habló de la necesidad de armonizar las palabras y de respetar las ideas: “me volví una mejor persona gracias a Néstor y a mis compañeros de mesa. Me llevo amistades para toda la vida y me volvieron alguien mejor”, dijo.

Sus compañeros de mesa la despidieron con mucho cariño. “Lo único que queda por decir es que se va tal vez la mejor interlocutora en temas de género”, señaló Paola Ochoa.

“Mi amiga María Consuelo Araújo trabaja hasta hoy como panelista en Mañanas Blu nos deja un vacío muy grande, por su calidez, su claridad, su cercanía y su amistad”, agregó Ricardo Ospina.

Héctor Riveros, por su parte, aseguró que le agradecía a María Consuelo “esa lección permanente de respeto, de argumentación, de cómo no descalificar a quienes dan su opinión o caricaturizarla”.

