Directora de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel visitará Colombia

La Cancillería informó de una visita diplomática que tendrá el país desde Israel en las próximas semanas.

Israel y Colombia deciden eliminar el requisito de visa para ciudadanos de ambos países

Se trata de la directora de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel (MASHAV), Einat Shlein, quien estará en el país a finales de septiembre.

El propósito de la visita será reafirmar y fortalecer los lazos diplomáticos luego de que el gobierno de Gustavo Petro rompiera esas relaciones. Además, buscan restablecer esa relación que esté basada “en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo”.

Para adelantar los preparativos para esa visita, la directora de Cooperación Internacional, Katherine Diartt Pombo, y la embajadora en Colombia de ese país, Vivian Aisen, sostuvieron un encuentro en las últimas horas en el que ultimaron detalles de la agenda que adelantará la directora cuando esté en Colombia.