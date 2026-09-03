David Greilsammer debutará con la Filarmónica de Bogotá en un concierto dedicado a Haydn, Mozart y Chaikovski

El reconocido pianista y director israelí David Greilsammer se presentará este viernes por primera vez junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en un concierto que reunirá obras de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Piotr Ilich Chaikovski, en una velada que combinará repertorio clásico y romántico.

Greilsammer, quien además actuará como solista al piano, calificó este debut como un momento especial dentro de su trayectoria en América Latina.

Andrés Cepeda estrena ‘Big Band 2′: el álbum con el que vuelve a llevar el bolero y la música latina a una nueva dimensión

“Esta vez es especial porque es mi debut con la Filarmónica de Bogotá. Es una de las orquestas más importantes del país y del continente. Trabajo con orquestas de toda América Latina y el nivel de la Filarmónica de Bogotá es estupendo”, dijo en entrevista con SEMANA.

El programa incluirá la Sinfonía No. 85 de Haydn, el Concierto para piano No. 17 de Mozart y la Sinfonía No. 4 de Chaikovski, tres obras emblemáticas que recorrerán distintos momentos de la historia de la música.

David Greilsammer Foto: Getty Images

Según explicó el músico, se trata de una selección cuidadosamente construida. “Es un programa muy especial. En este concierto seré director y solista. Tenemos también una sinfonía de Haydn muy virtuosa, fresca, linda; es una música estupenda que no se escucha tan frecuentemente. Y lo grande es Chaikovski, una de las grandes obras románticas. Dirigirla es un gran honor y un momento muy poderoso”, señaló.

Nueva temporada del National Theatre Live abre con Imelda Staunton y su hija en choque generacional

Formado en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, Greilsammer ha desarrollado una destacada carrera internacional como pianista y director, presentándose en escenarios como el Lincoln Center, la Berlin Philharmonie, el Théâtre du Châtelet de París y el Suntory Hall de Tokio, entre otros.

Su relación con Colombia, sin embargo, no es nueva. Desde 2022 es director titular de la Orquesta Filarmónica de Medellín, una experiencia que le ha permitido recorrer el país y estrechar vínculos con el público colombiano.

David Greilsammer se presentará este fin de semana en Bogotá. Foto: Getty Images

“Colombia es una segunda casa para mí. He hecho muchos conciertos aquí, incluidos cinco recitales de piano. Hemos viajado mucho por el país y he encontrado una relación muy especial de la gente con la música. La música es parte de la vida cotidiana de los colombianos y eso es algo muy bonito”, afirmó.

Desde 2013, el músico también dirige la Geneva Camerata, una agrupación suiza reconocida por sus propuestas innovadoras y multidisciplinarias.

Anthony Hopkins lanzará un proyecto musical inédito a los 88 años: “Fue mi primer deseo”

La presentación en Bogotá marcará un nuevo capítulo en la relación de Greilsammer con Colombia y ofrecerá al público capitalino la posibilidad de verlo en su doble faceta de director y pianista, una combinación que lo ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la música clásica contemporánea.

Los recitales se realizarán el 4 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con entradas disponibles a través de TuBoleta. La segunda presentación tendrá lugar el 5 de septiembre a las 4:00 p. m. en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, con ingreso libre hasta completar la capacidad del recinto.