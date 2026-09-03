La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, durante su reunión con el expresidente colombiano Gustavo Petro, abordaron distintos retos del escenario político actual, así como el panorama electoral y la inteligencia artificial en las contiendas democráticas.

Así reaccionó Petro cuando le dijeron en pleno vuelo la famosa frase de Abelardo De La Espriella: “Firmes por la patria”

“Lo invitamos a que pudiera, a través del Instituto de Historia de la Revolución Mexicana (…) ya es un instituto de investigación y docencia, que pudiera venir a dar algunas pláticas”, dijo.

Durante la visita de Gustavo Petro a la residencia oficial de Claudia Sheinbaum, ambos aprovecharon para hablar sobre el libro que el expresidente colombiano se encuentra preparando, titulado El capital en el siglo XXI: economía política de la crisis climática.

Sheinbaum revela detalles de su conversación con Gustavo Petro



La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante su encuentro con el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvieron una conversación sobre los desafíos políticos actuales, las elecciones y el impacto de las… pic.twitter.com/KEivKCdvVx — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) September 3, 2026

Según explicó la mandataria, la obra aborda, entre otros temas, la injerencia externa en los procesos electorales y las repercusiones de la inteligencia artificial.

“Cómo se ha organizado la derecha internacional para influir en distintos lugares (…) Le platiqué de México, de que nuestra perspectiva es muy distinta, porque aquí hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la transformación”, dijo la jefa de Estado mexicana.

De acuerdo con la presidenta mexicana, Petro le comentó que su próximo libro trasciende el caso colombiano y plantea una mirada internacional sobre la manera en que las plataformas digitales pueden ser utilizadas desde otros países para incidir en los procesos electorales.

La obra también aborda, según explicó Sheinbaum, la forma en que distintos sectores de derecha han establecido vínculos y estrategias de coordinación en diferentes naciones.

Acabo de salir de hablar con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, @Claudiashein pic.twitter.com/e9msOf0CZd — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2026

Durante su intervención en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Petro advirtió sobre el posible impacto de las nuevas tecnologías en las contiendas electorales.

El mandatario señaló que algoritmos, herramientas digitales y agentes extranjeros podrían intervenir en estos procesos, por lo que instó a México a seguir de cerca las experiencias que se presentan en otros países de la región.

El pasado 21 de agosto, fuentes del Senado de la República le dieron a conocer a SEMANA que el expresidente Gustavo Petro envió una carta en la que informó sobre una próxima salida del país.

En el documento, Petro notificó al Legislativo que viajaría a México el pasado 30 de agosto y que tenía previsto regresar a Colombia el 2 de septiembre.

Gustavo Petro Foto: PRESIDENCIA

“De la manera más atenta me permito informar que saldré del territorio nacional el día 30 de agosto de 2026 con destino a la Ciudad de México, regresando el día 2 de septiembre de 2026, con motivo de participar en un evento de carácter académico”, decía la carta.