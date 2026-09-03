Hijo del músico Jonathan Meléndez duró tres horas junto a los cadáveres de sus padres: revelan detalles de la masacre en México

Un niño de apenas seis años se convirtió en el único sobreviviente de una masacre que ha causado conmoción en México. Cuatro personas integrantes de su entorno familiar fueron asesinadas, entre ellas su padre, Jonathan Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de la banda mexicana Camilo Séptimo.

Presidenta de México revela detalles sobre masacre del músico Jonathan Meléndez y su familia

El crimen ocurrió el martes 1 de septiembre en un apartamento del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en la zona de Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La escena que encontraron los agentes permitió dimensionar la violencia del ataque. Las víctimas fueron Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa, Ana Paula Barragán, de 35 años y quien tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, Sofía, de tres años, y una joven de 21 años que trabajaba con la familia. La mascota de la vivienda también fue asesinada.

@tvaztecaqueretaro UNA MENOR Y UNA PERRITA TAMBIÉN FUERON VÍCTIMAS💔🕊️ Entre las víctimas fatales del ataque armado en un complejo residencial de Zona Esmeralda, se encuentran el músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, la empleada doméstica y la mascota familiar. Más detalles en aztecaqueretaro.com zonaesmeralda jonathanmelendez noticias tvaztecaqueretaro ♬ sonido original - TV Azteca Querétaro - TV Azteca Querétaro

De acuerdo con información conocida por El País, el menor logró sobrevivir escondiéndose y permaneció durante más de tres horas en el lugar después de la masacre, hasta que finalmente llegaron las autoridades. El niño fue encontrado con vida y, según los primeros reportes, no presentaba lesiones físicas.

Así encontraron a la familia

Según los detalles de la investigación compartidos por las autoridades y divulgados por medios mexicanos y por El País, Meléndez fue encontrado en la sala del apartamento. Estaba inmovilizado y presentaba heridas en la cabeza provocadas con arma de fuego.

Torturaron y asesinaron a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, en Atizapán, dentro de su propia casa. También ejecutaron a su esposa embarazada, a su hija de TRES AÑOS, y a la trabajadora doméstica que estaba con ellos.



No tengo palabras.

Maldito país de mierda. pic.twitter.com/QDaFGHzVIW — Rhevolver (@Rhevolver) September 2, 2026

Su esposa fue localizada en el baño de la vivienda. La mujer, que esperaba un bebé, también tenía una herida de bala en la cabeza. En ese mismo sector fue encontrada la pequeña hija de la pareja, de apenas tres años, quien había recibido un disparo en la misma parte del cuerpo que sus padres y que fue la única a la que no ató.

La trabajadora de 21 años también fue encontrada sin vida y con heridas de arma de fuego en la espalda. Los investigadores establecieron, además, que el perro de la familia fue atacado con la misma arma y murió; al parecer, hasta sus últimos momentos los habría intentado proteger.

Las circunstancias exactas de cómo logró ponerse a salvo todavía hacen parte de las pesquisas, aunque diferentes reportes de las autoridades señalan que permaneció escondido debajo de una cama, mientras se desarrollaba el ataque y escuchaba los disparos y los gritos de las víctimas.

El caso resulta todavía más estremecedor por los tiempos establecidos preliminarmente por las autoridades. La Fiscalía del Estado de México sitúa los asesinatos entre aproximadamente las 5:30 y las 7:40 de la noche. La Policía llegó al apartamento hacia las 11:50 p. m.

Esto significa que transcurrieron varias horas entre el ataque y el ingreso de los uniformados al inmueble.

El testimonio del menor podría aportar información para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda, aunque deberá ser obtenida bajo estrictas medidas de protección debido a su edad y a la dimensión traumática de los hechos.

Un hombre cercano a Jonathan Meléndez está entre los detenidos

Las investigaciones también han comenzado a reconstruir lo ocurrido antes de la masacre. Uno de los principales sospechosos es Diego Sebastián ‘N’, quien mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez.

Según las primeras hipótesis de las autoridades, esa cercanía habría sido determinante para que pudiera ingresar al edificio y llegar hasta la vivienda sin despertar inicialmente sospechas. Imágenes de seguridad conocidas durante la investigación muestran a un hombre dentro del ascensor del conjunto antes del crimen.

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🇲🇽 | Imágenes captan el momento en que llegó el asesino del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez. pic.twitter.com/S4tfV7AqIA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 2, 2026

Las autoridades mexicanas capturaron a Diego Sebastián y Gerardo N, cuyos apellidos nos abtenemos de publicar en e marco de la investigación.

Una de las hipótesis examinadas apunta a problemas económicos relacionados con negocios inmobiliarios que compartían el músico y uno de los sospechosos. Sin embargo, las autoridades todavía buscan establecer el móvil definitivo y las responsabilidades individuales.

Otro elemento llamó particularmente la atención de los investigadores: antes de morir, Jonathan Meléndez habría comentado a una persona cercana que tendría un encuentro con uno de sus socios y le pidió estar pendiente en caso de que dejara de responder sus llamadas o mensajes.

Horas después, la preocupación terminó convirtiéndose en una alerta.

Jonathan Meléndez, conocido también como Honas, fue uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo, agrupación mexicana de rock alternativo creada en 2013. Su asesinato y el de su familia provocaron numerosos mensajes de duelo dentro de la escena musical mexicana.

En medio de la investigación, la atención también está puesta sobre el único sobreviviente: un niño de seis años que salió físicamente ileso de un apartamento convertido en escena de una masacre y que ahora permanece bajo protección mientras las autoridades intentan esclarecer qué ocurrió y le dan el respectivo apoyo psicológico.