“Seguimos de la mano de Colombia”: embajadora de Israel anuncia nueva ayuda para damnificados por el terremoto

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, aseguró que su país mantendrá el apoyo a las comunidades afectadas en el país sudamericano por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Así, anunció una nueva entrega de ayuda humanitaria, luego de la misión de rescate que estuvo durante más de una semana en las zonas impactadas por la emergencia.

A través de sus redes sociales, la diplomática destacó el trabajo realizado por los 82 rescatistas israelíes que viajaron a Colombia para participar en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas por el sismo.

Según explicó, la delegación llegó equipada con tecnología especializada para localizar personas entre los escombros y analizar la seguridad de edificaciones dañadas.

José Manuel Restrepo despide a los 83 rescatistas de Israel y recibe nueva ayuda humanitaria: “Lo que hicieron será inolvidable”

“Hace unos días, Colombia vivió uno de sus momentos más difíciles tras el fuerte terremoto que afectó a Cali y a otras regiones del país. Por eso, 82 rescatistas israelíes llegaron a Colombia para trabajar junto a los equipos locales en labores de búsqueda y rescate”, señaló Aisen.

Equipos de rescatistas israelíes en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

La misión israelí formó parte de la cooperación internacional desplegada tras el terremoto, que también incluyó equipos especializados de Estados Unidos y Ecuador.

De acuerdo con información de la Cancillería colombiana, los rescatistas israelíes se integraron a las operaciones de emergencia junto con los organismos nacionales de socorro.

La embajadora afirmó que, además del apoyo técnico, Israel ya realizó dos entregas de asistencia humanitaria destinadas a las comunidades afectadas. La segunda de ellas incluyó equipos e insumos médicos enviados con apoyo de MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional, y del Ministerio de Salud israelí.

“La amistad se demuestra en tiempos difíciles”: embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen

“Pero no nos quedamos ahí. La ayuda continúa. Estamos preparando una tercera entrega de ayuda humanitaria para seguir acompañando a las personas y comunidades que todavía lo necesitan”, agregó la diplomática.

Los 23 rescatistas de Israel siendo despedidos en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Foto: Raúl Palacios

Las declaraciones coinciden con el cierre de la misión israelí en Colombia. Tras permanecer alrededor de once días en el país, los integrantes de la delegación regresaron a Israel luego de participar en tareas de búsqueda, recuperación de víctimas y evaluación de daños estructurales en Cali y otras zonas afectadas.

Aisen insistió en que el apoyo israelí no terminará con la salida de los rescatistas: “Nuestros rescatistas regresaron a casa, pero seguimos de la mano de Colombia”.

Nueva Embajadora de Israel en Colombia publica emotivo video antes de su llegada al país: “¡Nos vemos muy pronto!”

El anuncio se produce en medio de los esfuerzos de reconstrucción que adelantan las autoridades colombianas tras el terremoto, una emergencia que movilizó ayuda internacional y equipos especializados de varios países para apoyar las labores de rescate y asistencia a los damnificados.