Israel y Colombia deciden eliminar el requisito de visa para ciudadanos de ambos países

El Estado de Israel anunció a través de su cuenta oficial que, tras conversaciones diplomáticas entre ambos países, se decidió eximir el requisito de visa bilateralmente con Colombia a partir de las próximas semanas.

Misión de Israel en Cali responde a las críticas de Gustavo Petro y revela resultados de su atención al terremoto

“Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1 .° de septiembre”, anunció el Estado de Israel.

Se trata de un viraje en las relaciones entre ambos países con respecto al gobierno del expresidente Gustavo Petro, quien había roto las relaciones con esta nación por el conflicto en Medio Oriente.

El canciller israelí estuvo en la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali y no ahorró elogios al nuevo mandatario. “Nuestras intenciones son las mismas: recuperar y fortalecer una alianza estratégica entre Colombia e Israel. Así que quizás, inmediatamente, lo que haremos será deshacer todas las cosas malas que hizo el expresidente Petro. Vamos a nombrar embajadores en ambos Estados muy rápidamente”, le dijo a SEMANA el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.

Ya se han ido adelantando esos cargos diplomáticos. En Colombia estará la embajadora Vivian Aisen, quien se mostró entusiasta de llegar al país. “Qué alegría y qué orgullo para mí representar a Israel en esta hermosa tierra. Colombia es un país que admiro profundamente, su gente, su cultura, su gastronomía, su música y, por supuesto, su arte”, aseguró.

En medio del terremoto que vivió la Nación, uno de los territorios que ha expresado su solidaridad y ha enviado ayudas es Israel. En los últimos días llegó una misión humanitaria de 82 especialistas de las Fuerzas de Defensa de ese país a Cali para ayudar en la atención de la tragedia y la búsqueda de personas que seguirían bajo los escombros.

82 rescatistas de Israel se sumaron a la búsqueda de sobrevivientes en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Esto generó la crítica del expresidente Petro, quien se ha mostrado en contra de las buenas relaciones con Israel. Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, le dijo a SEMANA que ellos están para ayudar más allá del debate político.

“Hay algunas personas que utilizan una tragedia con objetivos propios que desconozco. No conozco la política interna. En lo personal, no es algo que me enoja, sino que me duele, me entristece. Nosotros vivimos hoy en día en tiempos en los que el odio intenta dividir a las personas, el odio intenta dividir a las sociedades y, lamentablemente, quieren convertir a Israel en un chivo expiatorio. Nuestra respuesta no es el resentimiento, es actuar de acuerdo con nuestros valores: intentar salvar vidas o, por desgracia, salvar en muchos casos cuerpos que puedan ir a un santo sepulcro; ayudar al prójimo y estar presente cuando más se nos necesita”, aseguró Kaplan.