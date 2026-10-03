Canciller de Israel, Gideon Sa’ar, le da la bienvenida a Tania Gilinski, embajadora de Colombia en ese país

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, dio la bienvenida a Tania Gilinski como nueva embajadora de Colombia en ese país y manifestó su expectativa de que su llegada contribuya a profundizar las relaciones bilaterales.

Nueva Embajadora de Israel en Colombia publica emotivo video antes de su llegada al país: “¡Nos vemos muy pronto!”

El nombramiento se produce en el marco de una nueva etapa diplomática entre Colombia e Israel, con énfasis en cooperación y diálogo.

ברוכה הבאה, השגרירה טניה גילינסקי!

ביחד נביא את יחסי ישראל-קולומביה לשיא של כל הזמנים! 🇨🇴🇮🇱 https://t.co/55slDFNFUt — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 3, 2026

A través de un mensaje de bienvenida, Sa’ar destacó la importancia de la designación y expresó su confianza en el futuro de los vínculos entre ambos gobiernos: “¡Bienvenida, embajadora Tania Guinzburg! ¡Juntos llevaremos las relaciones Israel-Colombia a su punto máximo de todos los tiempos!”, dijo.

Por su parte, la Cancillería de Colombia informó que el canciller Omar Bula posesionó a Tania Gilinski como embajadora de Colombia en Israel.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, su misión se desarrollará en el contexto de una nueva etapa de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

La agenda de la nueva representación diplomática contempla varios frentes de cooperación. Entre las prioridades se encuentran el fortalecimiento de la cooperación en seguridad e inteligencia estratégica, la lucha contra el crimen transnacional, la ciberseguridad y el intercambio de información.

El canciller Omar Bula posesionó a Tania Gilinski como embajadora de Colombia en Israel. Foto: @CancilleriaCol

El Gobierno colombiano también busca ampliar las oportunidades de cooperación en sectores como agricultura, salud, ciencia, tecnología y comercio. Estos temas forman parte de una agenda orientada a generar nuevos espacios de intercambio y a fortalecer los vínculos institucionales y económicos entre los dos países.

El mensaje con el que Iván Duque le dio la bienvenida a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen

Con la llegada de la nueva embajadora, Colombia apuesta por mantener abiertos los canales diplomáticos y promover una relación bilateral centrada en la cooperación y la defensa de sus intereses nacionales.