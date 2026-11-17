Este martes 17 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella adelantó una agenda de trabajo en su sede alterna de Gobierno en Barranquilla.

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Dentro de los encuentros de alto nivel que encabezó el jefe de Estado se destacó una reunión con el empresario mexicano Salinas, la cual tuvo sus frutos. Se anunció que a la capital del Atlántico llegará Italika una embaladora de motocicletas.

Según el presidente De La Espriella se generará más de 1.000 empleos: “¡Buenas noticias para Barranquilla y para Colombia! 🇨🇴”.

“Recibí la visita de un buen amigo, el empresario mexicano Ricardo Salinas, con quien conversé sobre su visión empresarial y las enormes oportunidades que ofrece Colombia para la inversión”, avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

También aseguró: “Ricardo le apuesta a nuestro país: ITALIKA llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas en Colombia, con una inversión que permitirá generar cerca de 1.000 empleos”.

“Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente”, sostuvo el mandatario colombiano.

Y puntualizó: “La decisión de don Ricardo Salinas de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto. ¡Bienvenida ITALIKA a Barranquilla y a la Patria Milagro!”.

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Finalmente, el presidente Abelardo De La Espriella también adelantó otras reuniones en la sede de Gobierno de Barranquilla. Por ejemplo, estuvo con Mónica Moreno gerente de Innpulsa y con Elvira Forero gerente de Computadores para Educar.