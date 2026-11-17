Ante la escalada de hechos violentos que se ha registrado en el departamento del Huila, el representante a la Cámara Julio César Triana solicitó al Gobierno Nacional evaluar la militarización de las zonas más afectadas y adoptar medidas urgentes para contener las acciones de las estructuras criminales.

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A través de una comunicación dirigida a los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, el congresista expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad, particularmente después de los ataques registrados durante el último fin de semana.

Entre los hechos que motivaron la solicitud se encuentra la detonación de un vehículo cargado con explosivos en un peaje de la vía Neiva-Bogotá, durante la madrugada del 15 de noviembre. También mencionó la detonación controlada de otro vehículo que tenía 180 kilos de explosivos y que fue abandonado en inmediaciones del peaje Los Cauchos.

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Julio César Triana, respresentante a la Cámara Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A estos episodios se suman los atentados contra torres de transmisión de energía eléctrica en El Pital y el lanzamiento de explosivos mediante drones cerca de una estación de Policía de ese municipio, durante la noche del 16 de noviembre.

Triana planteó tres medidas concretas. La primera consiste en evaluar la activación de la asistencia militar, contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, como un mecanismo temporal y excepcional de apoyo a la Policía Nacional.

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Paro armado en Santa Marta, militares Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

La segunda propuesta es instalar una fuerza de tarea conjunta que articule las capacidades de la Novena Brigada, la Policía, el CTI, la Dijín, el Gaula, la Fiscalía y la UIAF para fortalecer las labores de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal.

El objetivo, según el congresista, es superar las operaciones aisladas contra integrantes de estas organizaciones. En su comunicación advirtió que “las capturas aisladas no bastan para desarticular sus operaciones” y pidió concentrar los esfuerzos en las redes logísticas, operativas y financieras de los grupos criminales.

El municipio de Tuluá fue militarizado para garantizar el orden público en esa localidad luego de los atentados registrados la noche de este sábado. Foto Especial para El País Foto: Foto Especial para El País

Finalmente, solicitó priorizar recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) para financiar sistemas de detección de drones, protección de estaciones de Policía y modernización de cámaras de videovigilancia.

La petición contempla especial atención para Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, además de los corredores afectados por la violencia.

El congresista insistió en que las medidas deben complementar los anuncios realizados por el Gobierno en el Consejo de Seguridad del pasado 15 de noviembre y traducirse en resultados verificables para recuperar la seguridad en el departamento.