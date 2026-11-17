El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, volvió a responderles a los críticos del Gobierno por la ausencia de un pabellón en la COP31 que se desarrolla en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre.

La cuenta pendiente de Colombia frente al cambio climático que quedó expuesta en la COP31 de Turquía

“Hacen bulla porque no tenemos pabellón en la COP31. Si lo hubiéramos hecho, estarían diciendo que nos estamos gastando acá la plata de la reconstrucción. En fin, la hipocresía es la constante de la oposición”, aseguró el ministro.

Arjona afirmó que decidió viajar con una pequeña delegación para ahorrar recursos al Estado. “No podemos utilizar estos eventos como una plataforma de proselitismo político barato, haciendo ver ante el mundo que somos ambientalistas, no, venimos a trabajar por el país, por la sostenibilidad”, dijo.

El ministro de Ambiente destacó que durante los días en los que esa delegación ha trabajado en la COP31 ya se han logrado varios avances, como un aporte del Green Climate Fund (GCF) de 46 millones de dólares. Y que se firmó una cooperación sur-sur con Ruanda para el manejo de áreas protegidas y adaptación al cambio climático.

“Estamos aquí, no hablando paja, sino haciendo cosas concretas por el país, por nuestra capacidad de adaptación al cambio climático y por el financiamiento de temas ambientales. Si el presidente no descansa, nosotros tampoco, así construimos la patria milagro”, destacó el ministro de Ambiente.

En la COP31, Arjona afirmó que desde el Gobierno han presentado los datos necesarios para que los inversionistas de los mercados de carbono puedan desarrollar negocios en Colombia. “Es la forma en la que convertimos los compromisos en proyectos financiables”, dijo.

La COP31 se desarrolla en Turquía. Foto: Getty Images

En el caso del sector energético, aseguró que un informe revela que se convirtió en la principal fuente de las emisiones netas. Y cuestionó que no se haya invertido en transición energética, como lo dijo el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“La transición debe ser responsable, basada en ciencia y construida a partir de un conocimiento pleno de nuestras capacidades nacionales, sin poner en riesgo la soberanía energética ni el bienestar de nuestra gente como pasó en Colombia. Perdimos 50 años de soberanía en el suministro de gas natural, haciendo necesaria la importación del mismo a cinco veces el precio, lo cual hizo que gran parte de la industria migrara hacia otros combustibles más contaminantes”, aseguró el ministro.

Arjona agregó que el Gobierno adelanta la agenda ABC: agua, biodiversidad y comunidades. “Nos muestra que nuestro capital natural es un activo estratégico del país para la seguridad hídrica y debe ser el pilar central del desarrollo y de la resiliencia”, afirmó.