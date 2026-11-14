La cuenta pendiente de Colombia frente al cambio climático que quedó expuesta en la COP31 de Turquía

Colombia presentó ante la COP31 sus avances frente al cambio climático, pero también puso sobre la mesa cifras que muestran el tamaño del desafío para cumplir sus compromisos ambientales.

En 2021, el país registró emisiones netas de 280,1 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, mientras que su meta para 2030 establece un límite de 169,44 millones. La diferencia es de 110,66 millones de toneladas.

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La presentación se realizó en Antalya, Turquía, durante la cuarta sesión del Grupo de Trabajo de la Consideración Multilateral Facilitadora del Progreso (FMCP4), un espacio en el que los países revisan entre sí los avances de sus compromisos bajo el Acuerdo de París y responden preguntas sobre sus resultados.

Colombia llevó los resultados de su Primer Informe Bienal de Transparencia (BTR1), entregado en diciembre de 2024 y elaborado con liderazgo técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El documento incluye el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2021 y los datos de deforestación hasta 2023.

COP 31 llevada a cabo en Antalya, Turquía del 9 al 20 de noviembre de 2026 Foto: Gobierno de Colombia / API

COP 31 llevada a cabo en Antalya, Turquía del 9 al 20 de noviembre de 2026 Foto: Gobierno de Colombia / API

La deforestación, otro frente pendiente

Uno de los datos que concentra la atención es la pérdida de bosques. El informe reportó 79.256 hectáreas deforestadas durante 2023. Para alcanzar la meta de llegar a 50.000 hectáreas anuales en 2030, Colombia necesita reducir cerca de 29.000 hectáreas adicionales y mantener esa disminución en el tiempo.

El sector forestal y el uso y cambio de uso de la tierra representaron el 34,5 % de las emisiones netas registradas en 2021, por lo que la protección de los bosques ocupa un lugar central en la estrategia climática del país.

COP 31 llevada a cabo en Antalya, Turquía del 9 al 20 de noviembre de 2026 Foto: Gobierno de Colombia / API

COP 31 llevada a cabo en Antalya, Turquía del 9 al 20 de noviembre de 2026 Foto: Gobierno de Colombia / API

El Ideam anunció que fortalecerá el sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de mitigación, en el marco de la Agenda ABC, que reúne acciones relacionadas con agua, biodiversidad y comunidades. El objetivo es contar con información verificable que permita movilizar inversión, financiamiento y tecnología hacia proyectos con resultados medibles.

Las necesidades económicas son significativas. El informe estima cerca de 2.054 millones de dólares para las metas de adaptación y entre 2.341 y 3.790 millones de dólares anuales para mitigación.

Además, Colombia se convirtió este año en el primer país en presentar su Segundo Informe Bienal de Transparencia (BTR2), junto con la Cuarta Comunicación Nacional de Cambio Climático.

Andrés Eduardo Herkrath explicó por qué es importante informar a tiempo sobre los cambios en las condiciones del clima. Foto: @infopresidencia

El director del Ideam, Andrés Herkrath Sanclemente, sostuvo que “la transparencia debe convertirse en inversión” y destacó la importancia de atraer recursos para proyectos que beneficien el agua, la biodiversidad y las comunidades.

La participación en la COP31 deja dos frentes para Colombia. El primero, encaminado a demostrar con datos verificables qué tanto ha avanzado y, el segundo, conseguir los recursos necesarios para cerrar la distancia entre sus compromisos climáticos y los resultados que debe alcanzar.