Colombia tiene el 5 % del agua dulce renovable del mundo, pero el 40 % de sus grandes cuencas presenta riesgos de deterioro

Colombia ocupa el sexto lugar en el mundo en recursos de agua dulce renovables, que representan cerca del 5 % del total mundial. Sin embargo, esta riqueza natural enfrenta importantes amenazas: el 40 % de las grandes cuencas del país presenta algún grado de vulnerabilidad debido a la degradación, la contaminación y la sobreexplotación. Un panorama que plantea la necesidad de fortalecer la gestión del recurso hídrico y articular esfuerzos para proteger los ecosistemas, garantizar el bienestar de las comunidades y avanzar hacia una transición energética sostenible.

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Frente a estos desafíos, el próximo miércoles 11 de noviembre se realizará en Bogotá el Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable 2026, bajo el lema Agua y energía para el territorio y la gobernanza. La jornada, impulsada por la campaña BIBO de El Espectador e ISAGEN, con la dirección técnica de WWF Colombia, convocará a cerca de 150 actores de diferentes sectores para conectar las necesidades de los territorios con las prioridades de la agenda nacional.

Uno de los principales espacios será el panel “Anticiparnos para transformar: agua, energía y resiliencia climática en el próximo Plan Nacional de Desarrollo”, que contará con la participación de un delegado del Departamento Nacional de Planeación (DNP); un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Mauricio Madrigal, especialista en Incidencia Política de WWF Colombia, y Juan Esteban Flórez, vicepresidente de Producción de Energía.

ncuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable 2026 Foto: Cortesía

El panel abordará cómo puede prepararse Colombia frente a los riesgos climáticos, particularmente el fenómeno de El Niño, y sus efectos sobre la disponibilidad de agua, los ecosistemas y la generación de energía. Asimismo, buscará identificar medidas de prevención, adaptación y coordinación institucional que puedan aportar a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, conectando las experiencias y propuestas regionales con las decisiones de alcance nacional.

La agenda también contará con la participación de un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien presentará el panorama de la agenda ABC y las prioridades del Gobierno en materia de agua, biodiversidad y comunidades. A este espacio se sumarán conversaciones sobre gobernanza del agua, el papel de este recurso como reserva estratégica para la transición con seguridad energética y los principales aprendizajes que dejan las experiencias en los territorios.

Este encuentro conmemora los 15 años de los Encuentros por el Agua y la Energía Renovable, una iniciativa que ha consolidado espacios de diálogo y articulación entre diferentes sectores. En este recorrido ha desarrollado más de 45 encuentros regionales, con la participación de más de 3.200 organizaciones locales en Antioquia, Caldas y Santander, y 15 encuentros nacionales que han convocado a más de 5.000 asistentes presenciales y alcanzado a más de 52.000 personas a través de plataformas virtuales.

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En esta edición también se presentarán los principales hallazgos, retos y rutas de acción identificados durante los encuentros regionales realizados en Medellín, Manizales y Bucaramanga. El propósito será acercar estas propuestas a los actores nacionales e identificar oportunidades de articulación que permitan fortalecer la seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad y la transformación energética.

Así, el Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable 2026 buscará que el diálogo entre instituciones, empresas, organizaciones ambientales y comunidades se traduzca en acuerdos y acciones concretas para responder a los desafíos climáticos y proteger el agua como un recurso fundamental para el desarrollo del país.