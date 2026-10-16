La Ruta 100 llega a la Guajira: llevará ayuda a los niños wayúu en octubre

La Ruta del Agua, de la mano de la Defensa Civil Colombiana, llegará a La Guajira con la Ruta 100, una jornada humanitaria que llevará agua, ropa y víveres a las comunidades wayuu, con prioridad para los niños.

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Agua, mercados y juguetes para las comunidades wayuu

La próxima jornada será la Ruta 100, prevista para los días 17, 18, 19, 20 y 21 de octubre.

En esta misión, la organización contará con el acompañamiento de la Defensa Civil Colombiana para transportar suministros esenciales hasta La Guajira, con especial atención a los niños wayuu.

La Ruta del Agua nació hace 12 años en Bucaramanga, ante las noticias sobre niños de La Guajira que sufrían desnutrición, abandono y falta de agua.

Desde entonces, el grupo de apoyo humanitario trabaja para llevar agua, alimentos, ropa y juguetes a las comunidades que necesitan ayuda.

En sus años de trabajo, La Ruta del Agua ha llevado cerca de nueve millones de litros de agua, 2.300 toneladas de mercados y más de 300.000 juguetes. También ha entregado ropa, zapatos y útiles escolares.

Según el balance de la organización, estas ayudas han beneficiado a cerca de 40 comunidades wayuu y han contribuido a mitigar las dificultades que enfrentan sus habitantes.

Esta labor ha sido posible gracias al liderazgo del mayor general de la reserva activa Jorge Humberto Jerez Cuéllar, actual director nacional de la Defensa Civil Colombiana; el sargento de la reserva activa Fredy Martínez, y la líder wayuu Rosa Matilde López, del clan Uriana.

También ha contado con el apoyo de empresarios, benefactores y cerca de 380 voluntarios.

La labor humanitaria también se ha extendido a otras regiones del país. En momentos difíciles, el grupo ha llevado ayuda a Antioquia, Caquetá, Tolima, Mocoa y Chocó.

Jornada humanitaria que lleva agua, ropa y víveres a las comunidades wayuu, con prioridad para los niños. Foto: Cortesía Semana

Una labor que también beneficia a comunidades de Santander

Además de sus recorridos humanitarios, La Ruta del Agua participa en iniciativas sociales en Santander.

Entre ellas están la entrega de útiles escolares al Jardín Infantil Arcoíris, en la comunidad de Morrorrico; la distribución mensual de sopas a habitantes de calle, y la entrega de víveres e implementos de aseo al hogar del adulto mayor de Fundeluz.

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Con la Ruta 100, la organización se prepara para continuar su trabajo en La Guajira y llevar nuevos suministros a las comunidades wayuu.

La iniciativa mantiene así el propósito con el que nació en Bucaramanga: ayudar a las poblaciones más necesitadas y demostrar, a través de la solidaridad, el compromiso de los santandereanos.