Mario Hernández ayuda en proyecto productivo a víctima de las Farc que recibe parte del salario de Daniel Briceño

El congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático, decidió donar la prima de su salario a una víctima de las Farc, que para el primer año ha sido entregada a Deisy Dorelly.

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Según contó Briceño, más allá de simplemente entregar el salario, el empresario Mario Hernández les está ayudando a generar un proyecto productivo con este dinero que el representante por Bogotá le está dando a Dorelly.

“Estoy donando gran parte de mi salario a la causa de una víctima de las Farc. Empezamos este año con Deisy, que recibe parte de mi salario, pero es para que haga un proyecto productivo y un negocio”, aseguró el congresista.

Por eso, dijo que recibieron el apoyo de Hernández para ayudarle a gestionar ese proyecto. “Todos los empresarios y la gente tenemos que ayudar a construir un mejor país”, aseguró Hernández.

El empresario dijo que esto se puede lograr cuando se les entrega a quienes tienen menos recursos educación, salud, transporte, entre otros servicios básicos esenciales.

“Con Deisy vamos a ver qué tiene ganas de hacer y le ayudamos en lo que quiera”, afirmó Hernández, quien felicitó a Briceño por ese trabajo y hasta lo proyectó en su carrera política. “Alístese para la Presidencia”, dijo.

Por su parte, la víctima de las Farc mencionó que está agradecida por la oportunidad de que pueda ser asesorada por Hernández y que eso la impulsa a sacar adelante ese proyecto.

“El doctor Daniel Briceño, que es mi angelito que llegó, y ahora el otro ángel, que es el doctor Mario Hernández, porque sí podemos construir y hacer país. Políticos como el doctor Daniel Briceño y el doctor Mario Hernández son los que necesitamos en este país”, dijo.

Briceño explicó que el próximo año destinará esa prima especial a la que tienen derecho los congresistas a otra víctima de las Farc para que también pueda hacer un proyecto productivo. “Es lo que necesita Colombia, más empresas, empresarios y que el sistema productivo se reactive y nos saque adelante a todos”, afirmó.

Daniel Briceño había anunciado que donaría parte de su salario. Foto: Paula López

Actualmente, la prima de un congresista está en alrededor de 18 millones de pesos, que sería el dinero que está destinando Briceño al proyecto productivo de la víctima de las Farc.

“Siempre he creído en la reducción del salario de los congresistas y, por eso, hay que dar ejemplo. No voy a esperar a que el Congreso apruebe una ley; lo haré desde hoy, 20 de julio”, afirmó Briceño cuando anunció esa decisión.

Dorelly fue víctima de las Farc y ha denunciado hechos contra la exsenadora Sandra Ramírez, quien en la antigua guerrilla era la esposa de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, quien fue el máximo líder de ese grupo que cometió múltiples crímenes.