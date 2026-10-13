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Gobierno de Abelardo De La Espriella busca reactivar proyectos y mejorar el acceso al agua en La Guajira

La herramienta permitirá identificar proyectos pendientes, revisar su estado de ejecución y detectar infraestructura sin uso.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

13 de octubre de 2026 a las 9:08 p. m.
Gobierno busca destrabar proyectos.
Gobierno busca destrabar proyectos. Foto: ISTOCK

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció la implementación de una herramienta de seguimiento a los proyectos de agua en La Guajira, con el propósito de identificar dificultades en su ejecución, coordinar acciones con las autoridades locales y detectar oportunidades para aprovechar la infraestructura existente.

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El anuncio fue realizado por la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, durante una sesión técnica de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, convocada por la Corte Constitucional.

En el encuentro, la funcionaria explicó que el mecanismo permitirá al gobernador de La Guajira y a los alcaldes consultar el estado de las iniciativas, desde las etapas de evaluación y adjudicación hasta su ejecución, para establecer cuáles requieren medidas que faciliten su avance.

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“Con el fin de dar cumplimiento a la directriz del presidente Abelardo De La Espriella de destrabar proyectos y poner control a la ejecución de proyectos de agua en el departamento, la entidad creó una herramienta de control que permite monitorear el proceso de los proyectos, si están en ejecución, evaluación, los que se han adjudicado y una última incorporación que vamos a hacer es la infraestructura que no está siendo usada, con el fin de poder identificar oportunidades y buscar soluciones”, señaló Saldarriaga.

El tablero de control también incluirá información sobre las ejecuciones de la banca multilateral, los recursos de cooperación no reembolsable y las iniciativas promovidas por la Gobernación y las alcaldías. Según el Ministerio, estos datos servirán para facilitar la coordinación entre las entidades y definir acciones conjuntas frente a los proyectos pendientes.