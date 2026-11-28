La Fiscalía General de la Nación citó a Day Vásquez y al abogado Alejandro Carranza a una audiencia de conciliación en el marco de la denuncia que la exesposa de Nicolás Petro interpuso contra el jurista por los presuntos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento en redes sociales.

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Nicolás Petro y Alejandro Carranza, su abogado. Foto: Suminiostrada a Semana A.P.I.

De acuerdo con la citación oficial, fechada el 26 de noviembre de 2026, la diligencia fue programada para el próximo 3 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, en el edificio Manzur, en Barranquilla. La conducta relacionada en la citación es la de calumnias y hace referencia a hechos ocurridos el 21 de abril de 2025.

La demanda en este caso se originó por los señalamientos que Carranza habría hecho contra Vásquez a través de publicaciones en redes sociales.

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Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Foto: Instagram Day Vásquez

Según la denuncia, el abogado, quien ejerce la defensa de Nicolás Petro, habría publicado mensajes en los que cuestiona a la expareja del hijo del expresidente y habría puesto en duda sus actuaciones dentro del proceso judicial que se adelanta ante las autoridades.

Entre los antecedentes de la denuncia también está la controversia por un perfilamiento psicológico de Vásquez que habría sido elaborado por el equipo de defensa de Nicolás Petro y presentado como elemento probatorio dentro del juicio.

Según los argumentos expuestos por la defensa de la mujer, dicho procedimiento se habría realizado sin su consentimiento.

Alejandro Carranza. Foto: Colprensa

La denuncia fue presentada por Vásquez, con el acompañamiento de su abogado, quien también ha señalado que los hechos denunciados incluyen presuntos episodios de hostigamiento y violencia de género relacionados con las publicaciones del jurista.

La citación de la Fiscalía hace parte del procedimiento previsto para este tipo de conductas, que contempla la posibilidad de buscar una solución mediante conciliación entre las partes.