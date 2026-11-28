El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió este sábado, 28 de noviembre, un emotivo mensaje por los 10 años de la tragedia del avión del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que se desplomó cerca de la capital antioqueña, a donde se dirigía para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 ante el Atlético Nacional.

El hecho causó la muerte de 71 de los 77 ocupantes de la aeronave. 49 de ellos eran parte del club brasileño.

“Han pasado 10 años de un día que nos marcó a todos y que unió a dos ciudades para siempre: Medellín y Chapecó”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Y añadió: “En medio del dolor, salió a la luz la solidaridad y empatía que nos caracterizan a los paisas, para acompañar a nuestros hermanos brasileros. Hoy y siempre los seguimos recordando”.