Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco extraditado a Estados Unidos y cabecilla de los Comandos de Frontera, estaría pensando en colaborar con la Justicia norteamericana y contar todo lo que sabe. Quizás uno de los casos más espinosos sea el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay.
Araña tendría información privilegiada de cómo la Segunda Marquetalia financió e hizo llegar miles de millones de pesos a Colombia para cometer el atentado. Además de los autores materiales, contaría con información sobre la autoría intelectual y la relación que podrían tener narcotraficantes y hasta un sector político de Ecuador con el magnicidio.