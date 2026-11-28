Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco extraditado a Estados Unidos y cabecilla de los Comandos de Frontera, estaría pensando en colaborar con la Justicia norteamericana y contar todo lo que sabe. Quizás uno de los casos más espinosos sea el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay.

La dura advertencia que envió el presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez tras la extradición de alias Araña

Araña tendría información privilegiada de cómo la Segunda Marquetalia financió e hizo llegar miles de millones de pesos a Colombia para cometer el atentado. Además de los autores materiales, contaría con información sobre la autoría intelectual y la relación que podrían tener narcotraficantes y hasta un sector político de Ecuador con el magnicidio.