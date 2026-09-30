Day Vásquez se va de frente contra Laura Ojeda y pregunta a la Fiscalía: ¿por qué no la han imputado por haber intervenido sus comunicaciones?

Day Vásquez se cansó de esperar que la justicia programara la audiencia de imputación de cargos contra Laura Ojeda por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales, caso en el que la víctima es justamente Vásquez.

Laura Ojeda encargó una “vuelta” para interceptar las comunicaciones de Day Vásquez y pagó 250.000 pesos, según lo advierte el expediente

Por ese motivo, a través de su abogado, Alait de Jesús Freja, solicitó que se aclare a qué se deben las demoras en esa diligencia, que ha sido aplazada en varias ocasiones.

“En ejercicio de mi derecho de postulación, presento solicitud de información sobre el estado de la solicitud de audiencia de formulación de imputación y las razones de su reprogramación. En la noticia criminal registrada con número único de noticia criminal 1100160000002025015****, contra Laura Andrea Ojeda”, advirtió la solicitud dirigida al fiscal Juan Martín Parada, quien lleva el caso.

La Fiscalía reveló que fue la misma Laura Ojeda, novia de Nicolás Petro, quien publicó en sus redes sociales las imágenes que demostrarían sus viajes al Caribe, cuando se supone que no tenía cómo trasladarse a la ciudad de Barranquilla para las audiencias previas al juicio por dos delitos. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Y es que esta imputación lleva meses en el aire por cuenta de los aplazamientos. Primero estaba programada para el 12 de mayo, pero fue aplazada por incapacidad médica de Ojeda.

Luego se hizo un nuevo intento el 3 de junio de este año y también fue aplazada, esa vez porque la fiscalía delegada y Laura Ojeda se encontraban en otra diligencia.

Laura Ojeda y Day Vásquez comparten los mismos delitos en dos investigaciones distintas. Foto: INSTAGRAM @LAURAOJEDAE

La tercera tiene que ver con la polémica decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de retirar de esos casos a la fiscal Lucy Laborde, lo que generó un escándalo cuando la misma Laborde denunció que la querían obligar a retirar el delito de lavado de activos a Nicolás Petro.

Ese último intento estaba programado para el 23 de julio; justamente porque no había un fiscal delegado, no se pudo realizar la imputación.

El abogado Freja señaló en su solicitud de información que “actualmente, esta representación de víctimas desconoce si a la diligencia antes referenciada ya le ha sido asignada una nueva fecha”.

Laura Ojeda, novia de Nicolás Petro, será investigada por lavado de activos. La Fiscalía compulsó copias

Por eso, pidió que le sea informado “si actualmente existe una nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia. En caso afirmativo, solicito indicar el despacho judicial competente y los datos disponibles para su identificación y seguimiento”.

Además, se preguntó “si existe alguna circunstancia procesal, administrativa o judicial que haya impedido la realización de la audiencia y que resulte pertinente poner en conocimiento de la representación judicial de la víctima”.

NAC- LAURA OJEDA Foto: SEMANA

La investigación contra Ojeda se originó por la presunta obtención irregular de información de las comunicaciones de Day Vásquez. Según señaló el expediente, Ojeda habría buscado, a través de un tercero, acceder a la línea telefónica de Vásquez mediante la duplicación de su tarjeta SIM.

De acuerdo con los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía, hay conversaciones en las que Laura Ojeda presuntamente solicita a un intermediario contactar a una persona que podía realizar la operación con la SIM de Day Vásquez. En esos mensajes se habla de una suma de 250.000 pesos por la gestión y posteriormente aparece un comprobante de pago.