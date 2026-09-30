Los buses de TransMilenio comenzarán a recorrer nuevos tramos de la avenida 68 en diciembre de 2026, de acuerdo con la meta fijada por el Distrito.

La puesta en funcionamiento dependerá de la culminación de los grupos de obra que permitirán conectar la avenida de Las Américas con la calle 26.

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Este será el primer tramo que entraría en operación

La meta anunciada por el Distrito comprende el tramo de la avenida 68 ubicado entre la avenida de Las Américas y la calle 26.

Allí se concentran los grupos 3, 4 y 5 de la obra, cuyos carriles exclusivos para TransMilenio se espera habilitar en diciembre.

La conexión tiene importancia para la operación del sistema porque permitirá enlazar Las Américas, la avenida 68 y la calle 26, de acuerdo con lo explicado por Galán.

Uno de los puntos fundamentales para conseguirlo es el deprimido exclusivo para TransMilenio en la intersección de la avenida de Las Américas con la avenida 68.

Esta infraestructura permitirá que los buses hagan la conexión entre ambos corredores sin depender del tráfico general de la zona.

Galán destacó en su publicación en X, que el deprimido de Las Américas es uno de los hitos del grupo 3.

Según el alcalde, cuando comenzó su administración esta obra tenía un avance del 36 % y actualmente alcanza el 94 %.

“Este año vamos a terminar la obra en 5 grupos de la Avenida 68 y también el puente de Venecia completo”, señaló Galán en su publicación.

El mandatario agregó que la instrucción a los contratistas es aumentar el esfuerzo y el personal en obra para cumplir los tiempos previstos.

La meta, entonces, no es únicamente terminar obras individuales: el Distrito busca que los grupos 3, 4 y 5 queden habilitados para que TransMilenio pueda conectar Las Américas con la avenida 68 y continuar hasta la calle 26 en diciembre de 2026.

Esta es la fecha fijada como meta por el Distrito para que comiencen a circular los buses en estos nuevos tramos de la avenida 68.

Este año vamos a terminar la obra en 5 grupos de la Avenida 68 y también el puente de Venecia completo.



Somos conscientes de que la Avenida 68 tiene que avanzar. Estamos encima de cada uno de sus grupos.



Uno de los puntos clave es el deprimido que conecta Las Américas con la… pic.twitter.com/gkOpXmRydu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 14, 2026

La avenida 68 no estará terminada por completo este año

Aunque la habilitación de estos grupos será un avance importante, no significa que toda la troncal de la avenida 68 quede terminada en 2026.

El proyecto está dividido en nueve grupos de construcción y todavía hay varios frentes en ejecución.

La entrega integral se desarrollará de manera gradual durante 2027, cuando se completen los grupos que aún están pendientes.

La troncal tendrá una extensión aproximada de 17 kilómetros y contará con 21 estaciones de TransMilenio, además de carriles exclusivos, puentes vehiculares, pasos deprimidos, ciclorrutas, espacio público y zonas verdes.

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Una vez finalizado el proyecto, el corredor permitirá conectar sectores y troncales como la Autopista Sur, Las Américas, calle 13, calle 26, calle 80, avenida Suba y calle 100.

De esta manera, lo que ocurrirá en diciembre será la entrada en operación de un primer segmento, no la inauguración completa de la troncal.