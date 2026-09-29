Riña en estación de TransMilenio deja una mujer herida y un capturado: la Policía reveló detalles

En horas de la mañana de este 29 de septiembre, comenzaron a circular en redes sociales diferentes imágenes sobre una grave riña en la estación Universidad Nacional de TransMilenio. En conversación con SEMANA, la entidad entregó más detalles sobre el acontecimiento y aclaró la información que ronda en plataformas digitales.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho dejó a una mujer de 46 años herida luego de ser atacada con un arma cortopunzante, presuntamente por un hombre de 41 años. Los uniformados que se encontraban en el sistema acudieron al lugar después de recibir un llamado de los ciudadanos y lograron detener al señalado agresor.

Según explicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, el episodio se habría originado por una disputa entre personas que llevaban a cabo actividades de venta informal dentro de la estación.

“Tras un requerimiento ciudadano, nuestros uniformados acudieron de manera inmediata, donde encontraron a una mujer de 46 años que había sido agredida con un arma cortopunzante. Según la información, la riña habría estado relacionada con un conflicto entre personas que realizaban actividades de venta informal al interior del sistema”, afirmó la funcionaria.

TransMilenio, por su parte, señaló que la venta informal dentro de estaciones y buses no está autorizada. Además, reiteró el llamado a los usuarios para evitar este tipo de prácticas y respetar las normas de convivencia establecidas para el funcionamiento del sistema.

El capturado quedo en manos de las autoridades correspondientes. Foto: Policía Nacional

Sobre la mujer que resultó herida, la entidad confirmó que recibió atención tras el ataque; posteriormente, fue trasladada a un centro médico para ser valorada. Según la información entregada, la lesión no habría sido de gravedad.

El caso generó preocupación entre los usuarios debido a las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales durante la mañana. Ante esta situación, las autoridades insistieron en la importancia de acudir a los canales oficiales para reportar hechos que puedan afectar la seguridad dentro del sistema de transporte.

La Policía Nacional también pidió a los ciudadanos resolver sus diferencias mediante el diálogo y evitar confrontaciones que puedan terminar en hechos violentos. Para reportar situaciones que comprometan la seguridad y la convivencia, las autoridades recordaron que se encuentra disponible la línea de emergencia 123.

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Por su parte, la Policía destacó la oportuna reacción de los uniformados que se encontraban dentro del sistema de transporte, debido a que, gracias a la pronta respuesta, se logró la captura del presunto responsable del hecho.

Mientras avanza el proceso contra el hombre capturado, las autoridades continuarán con las labores de vigilancia y control en las estaciones de TransMilenio, especialmente frente a situaciones que puedan afectar la seguridad de los pasajeros y la prestación del servicio.